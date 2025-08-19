Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen)’nın 5 Eylül Cuma günü yapılacak seçimli genel kurulu öncesinde başkanlık için Göktürk Ötüken ve ekibi bugün Memur-Sen sekreterliğine başvurularını yaptı.
Başkan adayı Göktürk Ötüken ve yönetim kurulu adayları şöyle:
Başkan: Göktürk Ötüken
Genelsekreter: Aydın Kırma
Mali sekreter: Şebnem Boranhan Baysal
Basın yayın: Beyzade Ünalmış
Eğitim Sekreteri Özdemir Özkut
Örğütlenme Sekreteri: Sertaç Öztüner
Sosyal İşler Sekreteri: İbrahim Basri Kuyucuoğlulları
Bölge temsilcilikleri
Lefkoşa: Bayram Paşaoğluları
Girne: Mehmet Usanmaz
Gazimağusa: Alpay Tebelleşol
İskele: Fatma Darben
Güzelyurt: Leman Beykan
Lefke: Hasıip Uluhan
Denetleme Kurulu
Kadriye Özatmaca
Esen Erez
Fırat Abiç
Disiplin Kurulu
Naim Akbulut
Güler Eldek
Ahmet Sakinoğlu