Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen)’nın 5 Eylül Cuma günü yapılacak seçimli genel kurulu öncesinde başkanlık için Göktürk Ötüken ve ekibi bugün Memur-Sen sekreterliğine başvurularını yaptı.

Başkan adayı Göktürk Ötüken ve yönetim kurulu adayları şöyle:

Başkan: Göktürk Ötüken

Genelsekreter: Aydın Kırma

Mali sekreter: Şebnem Boranhan Baysal

Basın yayın: Beyzade Ünalmış

Eğitim Sekreteri Özdemir Özkut

Örğütlenme Sekreteri: Sertaç Öztüner

Sosyal İşler Sekreteri: İbrahim Basri Kuyucuoğlulları

Bölge temsilcilikleri

Lefkoşa: Bayram Paşaoğluları

Girne: Mehmet Usanmaz

Gazimağusa: Alpay Tebelleşol

İskele: Fatma Darben

Güzelyurt: Leman Beykan

Lefke: Hasıip Uluhan

Denetleme Kurulu

Kadriye Özatmaca

Esen Erez

Fırat Abiç

Disiplin Kurulu

Naim Akbulut

Güler Eldek

Ahmet Sakinoğlu