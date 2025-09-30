TİKA öncülüğünde, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi ve Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan yapımın yönetmenliğini Fevzi Kasap ve Gökalp Yamen üstlendi. Senaryo danışmanlığını ise Ejdan Sadrazam yaptı.

Belgesel, 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın ardından Güney Kıbrıs’ta kalan on binlerce Kıbrıslı Türkün, özgür topraklara ulaşmak için verdiği mücadeleleri ve yaşanılan acı dolu günleri beyazperdeye taşıyor.

Yönetmen Fevzi Kasap, filmin hikâyesini şu sözlerle anlattı:

“Bu belgeselde sadece bir göçün değil, özgürlüğe uzanan bir direncin izlerini aktarmak istedik. Yaşanmış hikâyeler, tarihin soğuk sayfalarından değil, insanın kalbinden anlatılıyor.”

Yönetmen Gökalp Yamen de, “Çekimler sırasında tanıklık ettiğimiz anılar, aslında bugünümüzü de şekillendiren büyük bir hafızanın parçaları. Amacımız, o hafızayı gelecek kuşaklara aktarmak.” dedi.

Senaryo danışmanı Ejdan Sadrazam da belgeselin mesajına vurgu yaparak, “Bu yapım, sadece geçmişi anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda özgürlüğün kıymetini hatırlatıyor. Kıbrıs Türk halkının iradesi ve azmi, her sahnede yeniden canlanıyor” ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmanın gala ve ödül töreni 22-24 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.