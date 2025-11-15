CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

Özel ve beraberindeki heyet, CTP Genel Başkan Vekili Erkut Şahali ve milletvekilleri tarafından karşılandı.

Ardından, heyetler arasında yaklaşık bir saat süren basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası basına açıklama yapılmazken, CHP ve CTP heyetleri birlikte anı fotoğraf çektirdi.

Öte yandan, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere Türkiye’den gelen ve Özgür Özel’in CTP ziyaretini öğrenen gaziler ve yakınları, parti binası önünde gördükleri Özel ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından Özel ve beraberindeki heyet, Şahali ve milletvekilleri tarafından uğurlandı.