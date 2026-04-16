Sendikalar ile basın örgütleri, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin gündeme getirdiği hayat pahalılığı (HP) yasa tasarısına ve gazetecilere yönelik siber saldırılara tepki göstermek amacıyla Başbakanlık önünde dün basın açıklaması gerçekleştirdi. Tüm itirazlara rağmen Meclis alt komitesine geri çekilmeyen yasa tasarısına karşı yapılan eylemde, aynı zamanda basın emekçilerine yönelik baskılara dikkat çekildi.

Eylemde dikkat çeken bir dayanışma örneği sergilendi. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı’nın ardından sendika temsilcileri kameraların arkasına geçerken, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Efdal Keser açıklamalarını diğer basın emekçileriyle birlikte kameralar karşısında yaptı. Basın mensupları, hep birlikte “özgür basın susturulamaz” sloganları attı.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı konuşmasında, dünyada hiçbir ülkede hükümetlerin halka rağmen istedikleri yasaları geçiremediğini belirtti.

Hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili süreçte verilen mücadelenin ortada olduğunu kaydeden Bıçaklı, hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen yasa tasarısı Meclis’te görüşüldüğü sürece greve gidip, eylem yapacaklarını söylediklerini hatırlattı.

İlk günden beri aynı noktada olduklarının altını çizen Bıçaklı, yasa tasarısının Meclis Komitesine geri çekilmesini talebini yineledi. Meclis Genel Kurulu’na bir hafta ara verildiğini hatırlatan Bıçaklı, yasa tasarısının Komiteye geri çekileceği yönünde bilgi aldıklarını söyledi.

Yasa tasarısının, Komiteye geri çekilmesi için Genel Kurul’un açılması gerektiğini kaydeden Bıçaklı, “Tasarı Komiteye geldiğinde görüşmek isterlerse bizim heyetimiz gider görüşür, uzlaşır ya da uzlaşmaz” dedi.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir de yanlışların, yolsuzlukların, usulsüzlüklerin haber yapılmasının ve bu haberlerin yayılmasının istenmediğini savundu. Kişmir, “Korkuyorlar. En korktukları şey biz gazetecilerin bu haberleri yapması, halkımızın da bu haberlere ulaşmasıdır” diye konuştu.

“Gazeteci yazar, gazeteci konuşur, gazeteci düşünür, gazeteci ifade eder” diyen Kişmir, bunun önüne kimsenin geçemeyeceğini söyledi. Kişmir, “Bizler sadece anne babamızın elini öpmek için eğiliriz, hiçbir gücün karşısında gazeteciler, basın emekçileri eğilmez” ifadesini kullandı.

Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Bilişim Suçları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile gazetecilerin ve halkın ifade özgürlüğünün kısıtlanmak istendiğini savunan Kişmir, dünyanın gelişmiş ülkelerinde “zem ve kadih” suç olmamasına rağmen ülkedeki yasalara göre bunun suç olduğuna dikkat çekti. Kişmir, hapis ve para cezalarıyla daha ileri adımlar atılmak istendiğini ileri sürdü.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Efdal Keser, toplumun ifade özgürlüğünün tehdit altında olduğunu savunarak, dijital ortamda medya kuruluşlarına ve basın mensuplarına yönelik saldırıların tek amacının “sindirmek” olduğunu kaydetti.

Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Bilişim Suçları (Değişiklik) Yasa Tasarısının Meclis Alt Komitesinde olduğuna işaret eden Keser, sadece medyanın değil toplumun genelinin cezalandırılmak istendiğini ileri sürdü. Dijital ortamdaki söz konusu saldırıların tanınmış Avrupa ülkelerinden birinde olsa bir-iki gün içerisinde çözümlenmiş olacağını dile getiren Keser, “Biraz daha sabırlı olun. Eminim ki bu sorun mutlaka çözümlenecektir ama direnmeye de devam edeceğiz. Bu yaşananların hesabı günü geldiğinde sandıkta vermeyeceğimiz oylarla sorulacak” dedi.