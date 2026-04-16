Başbakan Ünal Üstel, Çayhan Düzü bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin “KKTC, egemenlik hakları söz konusu olduğunda tüm tedbirleri kararlılıkla alır.” dedi.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan ve halkımızın tarım ile hayvancılık faaliyetlerini sürdürdüğü Çayhan Düzü bölgesinde son günlerde yaşanan gelişmeler, tarafımızca ve güvelik güçlerimizce dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bu noktada Rum tarafında görülen şap hastalığı gerekçe gösterilerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamlarının söz konusu bölgede yasa dışı geçiş girişimlerinde bulunmaya çalıştıklarının tespit edildiğini belirten Üstel, güvenlik birimlerinin bu girişimlere karşı gerekli tedbirleri derhal aldığını ve sahadaki durumu kontrol altına aldığını ifade etti.

Üstel, yaşanan gelişmeler süresince herhangi bir olay veya askeri hareketliliğin meydana gelmemiş olmasını, güvenlik birimlerinin sağduyulu yaklaşımı ve etkin koordinasyonunun bir sonucu olarak değerlendirdi.