Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal hakkındaki sahte diploma dosyasının 31 Ekim’den bu yana Başsavcılıkta bekletildiğini belirterek, davanın gecikmeden dosyalanması ve mahkeme sürecinin başlaması gerektiğini vurguladı.

Özersay, açıklamasında isim vermese de söz konusu ifadeler açık biçimde Fatma Ünal’ı işaret etti.

Kudret Özersay konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ünal beyin koruduğunu herkesin bildiği, sırf gazeteciler fotoğrafını çekemesin diye kıyak çekilerek sabahın kör saatinde mahkeme önüne çıkarılan ve soruşturma dosyası oyalanan Girne Kadın Kolları Başkanının tamamlanan dosyası 31 Ekim günü başsavcılığa gitti.

11 gün oldu, artık davanın dosyalanması ve mahkeme önünde yargılamanın başlaması lazım. Artık başkaları yanında bu şahsa da sahte diploma verdiğini itiraf eden ve ifade veren bir tanık da var! Başsavcılığı göreve davet ediyoruz!

Kamuoyunun beklentisi davanın gecikmeden dosyalanması ve kararı mahkemenin vermesidir. Neden mi? Çünkü bugüne kadar bu isimin defalarca kayrılması doğal olarak vatandaşın şüphe duymasına neden oluyor.

Başsavcılığı göreve davet ediyoruz!"