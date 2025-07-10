HP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Özersay, hükümetin bu uygulama ile HP’yi susturmayı hedeflediğini iddia ederek, “Herhalde bu tür baskılarla bizi susturabileceklerini sanıyorlar, yanılıyorlar.” dedi.

Halkın Partisi’nin Meclis’te “atamayla hükümet kurulmasını” kabul etmediği ve iktidara “koltuk değneği” olmadığı için hedef alındığını savunan Özersay, “Hırsızlık araçlarını makam arabası yaptığınızda sizi polise verdik diye mi bozuldunuz? Yoksa billboardlarda sizi deşifre ettiğimiz için mi incindiniz? Vekilinizin sahte diploma konusunun peşini bırakmadığımız için mi huzurunuz kaçtı?” ifadelerini kullandı.

HP çalışanlarının maaşlarının ve partinin yasal hakkının gasp edildiğini öne süren ve “Parti çalışanlarımızın maaşına, yasal hakkına el koydunuz. Siz daha bizi tanımadınız.” ifadelerini kullanan Özersay, yasada yüzde 5’in üzerinde oy alan partilere mali katkı verilmesinin açıkça düzenlendiğini, Halkın Partisi’nin bu eşiği geçtiğini ve buna rağmen katkının kesildiğini iddia etti.

Açıklamasında geçmiş uygulamalara ve mahkeme kararlarına da değinen Özersay, HP’den seçilen iki milletvekilinin istifa etmiş olmasına rağmen bir sonraki seçime kadar bu vekillere ait katkının yasal olarak HP’ye ödenmesi gerektiğini savundu.

Özersay ayrıca, 1990’lı yıllarda Meclisten çekilen Demokratik Mücadele Partisi’ne yönelik benzer bir katkı kesme girişiminin Yüksek İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, “Yasa maddeleri, geçmiş uygulama ve mahkeme kararları bu kadar açıkken partimize yönelik bu baskıcı yaklaşıma müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.