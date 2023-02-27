Sizin Dünyanız :Sedat ÇİÇEK

Bazen kafamızdaki karmaşayı gidermeden yaşamaya devam edemeyiz; hayat kafamızın içindeki midir? Dışındaki mi? Çoğu zaman bilemeyiz.

SİZİN DÜNYANIZ



SEDAT ÇİÇEK

MerhametliBir atölyede antika eşyaların restorasyonunu yapardımBozuk bir düzende ayakta durmaya çalışma kaygısıHaksızlığa asla kayıtsız kalmam.Hiç pişmanlığım yok. Çünkü yaşanan her şeyin yaşanması gerektiği kanaatindeyimÇocuklar ve hayvanlar tarafından seviliyor olmamÜniversiteyi kazandığım günLeylanAhmet Kaya’nın bütün albümleriPrison BreakAkıllı saatKravatFidanYapılması gereken bir işi hemen yapmaya çalışmam ve bunun için kendimden ödün vermem.Bir insanı gördüğüm ilk anda karakterini hissedebiliyorumMenfaatçi insanlarSağlıkHostesİnsanların; dili, dini inancı, rengi ve ırkına bakılmaksızın eşit bir şekilde yaşadığı adil bir dünya.Huzur ve saygıAhmet KayaEmekli olduğumda süresiz telefon detoksu yapmak istiyorumBazen kafamızdaki karmaşayı gidermeden yaşamaya devam edemeyiz; hayat kafamızın içindeki midir? Dışındaki mi? Çoğu zaman bilemeyiz.