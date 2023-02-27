banner913
banner885
“Taahhüt adımlarını görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil”
“Taahhüt adımlarını görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil”
6 0
Ramazan için geri sayım
Ramazan için geri sayım
17 0
 
GKK ekipleri, depremzedelerin yanında
GKK ekipleri, depremzedelerin yanında
6 0
Okullarda deprem denetimi
Okullarda deprem denetimi
5 0
Gençler Birliği’nde kan kaybı sürüyor
Gençler Birliği’nde kan kaybı sürüyor
17 0
600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı
600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşüne bombalı saldırı
33 0
Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi
Ukrayna: Rus ordusu dün 14 füze ve 19 hava saldırısı düzenledi
8 0
banner915

Sizin Dünyanız :Sedat ÇİÇEK

banner476

Bazen kafamızdaki karmaşayı gidermeden yaşamaya devam edemeyiz; hayat kafamızın içindeki midir? Dışındaki mi? Çoğu zaman bilemeyiz.

banner825
Sizin Dünyanız :Sedat ÇİÇEK
SİZİN DÜNYANIZ

SEDAT ÇİÇEK
 
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Merhametli
 
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Bir atölyede antika eşyaların restorasyonunu yapardım
 
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Bozuk bir düzende ayakta durmaya çalışma kaygısı
 
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Haksızlığa asla kayıtsız kalmam.
 
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Hiç pişmanlığım yok. Çünkü yaşanan her şeyin yaşanması gerektiği kanaatindeyim
 

EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Çocuklar ve hayvanlar tarafından seviliyor olmam
 
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Üniversiteyi kazandığım gün
 
BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Leylan
 
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Ahmet Kaya’nın bütün albümleri
 
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Prison Break
 

KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Akıllı saat
 
DOLABIMDAKİ EN  GEREKSİZ ŞEY…
Kravat
 
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Fidan
 
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Yapılması gereken bir işi hemen yapmaya çalışmam ve bunun için kendimden ödün vermem.
 
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Bir insanı gördüğüm ilk anda karakterini hissedebiliyorum
 

OLMASA DA OLUR…
Menfaatçi insanlar
 
OLMAZSA OLMAZ…
Sağlık
 
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Hostes
 
HAYALİMDEKİ DÜNYA…
İnsanların; dili, dini inancı, rengi ve ırkına bakılmaksızın eşit bir şekilde yaşadığı adil bir dünya.
 
AŞK BENİM İÇİN…
Huzur ve saygı
 

ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Ahmet Kaya
 
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Emekli olduğumda süresiz telefon detoksu yapmak istiyorum
 
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Bazen kafamızdaki karmaşayı gidermeden yaşamaya devam edemeyiz; hayat kafamızın içindeki midir? Dışındaki mi? Çoğu zaman bilemeyiz.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.