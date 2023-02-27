Sizin Dünyanız :Sedat ÇİÇEK

SİZİN DÜNYANIZ
SEDAT ÇİÇEK
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Merhametli
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Bir atölyede antika eşyaların restorasyonunu yapardım
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Bozuk bir düzende ayakta durmaya çalışma kaygısı
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Haksızlığa asla kayıtsız kalmam.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Hiç pişmanlığım yok. Çünkü yaşanan her şeyin yaşanması gerektiği kanaatindeyim
EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Çocuklar ve hayvanlar tarafından seviliyor olmam
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Üniversiteyi kazandığım gün
BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Leylan
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
Ahmet Kaya’nın bütün albümleri
EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Prison Break
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Akıllı saat
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Kravat
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Fidan
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Yapılması gereken bir işi hemen yapmaya çalışmam ve bunun için kendimden ödün vermem.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Bir insanı gördüğüm ilk anda karakterini hissedebiliyorum
OLMASA DA OLUR…
Menfaatçi insanlar
OLMAZSA OLMAZ…
Sağlık
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Hostes
HAYALİMDEKİ DÜNYA…
İnsanların; dili, dini inancı, rengi ve ırkına bakılmaksızın eşit bir şekilde yaşadığı adil bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN…
Huzur ve saygı
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Ahmet Kaya
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Emekli olduğumda süresiz telefon detoksu yapmak istiyorum
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Bazen kafamızdaki karmaşayı gidermeden yaşamaya devam edemeyiz; hayat kafamızın içindeki midir? Dışındaki mi? Çoğu zaman bilemeyiz.
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