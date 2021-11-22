Sizin Dünyanız: Behiye Çavuşoğlu

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Azimli.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Ticaret ile alakalı bir iş olurdu diye düşünüyorum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Son zamanlarda benim gündemimi en fazla meşgul eden şey pandemi ve beraberinde gelen yeni normal olgusu.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Adaletsizlik, saygısızlık ve mantıksızlık.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Pişmanlık denmeyebilir belki ama neden bu kadar önemsiz şeyler için üzülmüşüm diye düşündüğüm olmuştur.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Huzurum.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Anne olmak. Tüm önceliklerimin değiştiği tam bir dönüm noktası oldu benim için.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Cemalnur Sargut’un ‘Dinle’ kitabı.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kulağa hoş gelen her tür müziği dinlerim, ama enstrümantal müziğin yeri ayrı.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Harriet: Özgürlük Ateşi
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Ayakkabı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Kullanmadığım ve gereksiz olduğunu düşündüğüm şeyleri ihtiyacı olanlar ile paylaşırım. O yüzden dolabımda pek gereksiz bir şey yoktur. Ama kış mevsimini son zamanlarda pek soğuk geçirmediğimiz için kalın kabanlarım diyebilirim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Düşünülerek alındıktan sonra fark etmez aslında, hediyenin ne olduğundan çok anlamı önemlidir benim için.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Daha kaygısız olmayı ve kolay ‘boş ver’ diyebilmeyi isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Pozitif ve güler yüzlü olmam.
OLMASA DA OLUR...
Önyargı ve art niyet.
OLMAZSA OLMAZ...
SAĞLIK.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Karnıyarık olduğunu söylerler.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Sadece medeniyet olsun yeter.
AŞK BENİM İÇİN...
Şükürdür.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
John Nash.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
İskandinav ülkeleri.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Uzun bir seyahat.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Önce sağlık olsun sonrası gelir, o yüzden fazla teferruatlı düşünmeye gerek yok. Yeter ki AN’ı yaşamayı öğrenelim.
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