Sizin Dünyanız: Behiye Çavuşoğlu

Hani ne kadar zaman geçerse geçsin bazı dostluklar mazide kalmaz ya işte bugünkü konuğum da onlardan biri... Sıcacık gülüşüyle, azmiyle, kocaman yüreğiyle ve huzur veren sohbetiyle YDÜ İnovasyon Ve Bilgi Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Behiye Çavuşoğlu...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Azimli.Ticaret ile alakalı bir iş olurdu diye düşünüyorum.Son zamanlarda benim gündemimi en fazla meşgul eden şey pandemi ve beraberinde gelen yeni normal olgusu.Adaletsizlik, saygısızlık ve mantıksızlık.Pişmanlık denmeyebilir belki ama neden bu kadar önemsiz şeyler için üzülmüşüm diye düşündüğüm olmuştur.Huzurum.Anne olmak. Tüm önceliklerimin değiştiği tam bir dönüm noktası oldu benim için.Cemalnur Sargut’un ‘Dinle’ kitabı.Kulağa hoş gelen her tür müziği dinlerim, ama enstrümantal müziğin yeri ayrı.Harriet: Özgürlük AteşiAyakkabı.Kullanmadığım ve gereksiz olduğunu düşündüğüm şeyleri ihtiyacı olanlar ile paylaşırım. O yüzden dolabımda pek gereksiz bir şey yoktur. Ama kış mevsimini son zamanlarda pek soğuk geçirmediğimiz için kalın kabanlarım diyebilirim.Düşünülerek alındıktan sonra fark etmez aslında, hediyenin ne olduğundan çok anlamı önemlidir benim için.Daha kaygısız olmayı ve kolay ‘boş ver’ diyebilmeyi isterdim.Pozitif ve güler yüzlü olmam.Önyargı ve art niyet.SAĞLIK.Karnıyarık olduğunu söylerler.Sadece medeniyet olsun yeter.Şükürdür.John Nash.İskandinav ülkeleri.Uzun bir seyahat.Önce sağlık olsun sonrası gelir, o yüzden fazla teferruatlı düşünmeye gerek yok. Yeter ki AN’ı yaşamayı öğrenelim.