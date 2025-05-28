Otomotiv sektörü Fiyat İstikrar Fonu vergilerinin artırılmasının şokunu yaşıyor.

Zaten son dönemde ciddi bir sıkıntı içerisinde bulunan sektöre Fiyat İstikrar Fonu vergilerinin artırılması ile ciddi bir darbe daha geliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, binek otomobillerin ithalatında uygulanacak fon oranları güncellendi. Fon oranları, aracın silindir hacmine ve motor tipine göre farklılık gösterirken, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ile üçüncü ülkelerden gelen araçlar için ayrı oranlar belirlendi.

Yeni Fon Oranları şöyle:

Silindir hacmi 1500 CC'e kadar olan araçlar: %3 (AB-EFTA ve üçüncü ülkeler için)

1500CC’i geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyen araçlar: %3

2000 CC’i geçen fakat 3000 cm³’ü geçmeyen araçlar: %6

3000 CC’i geçen araçlar: %8

Elektrikli motorlu taşıtlar: %5

Diğer araçlar: %15