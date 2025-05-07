Tüm dünyada gerçekleştirilen ve off-road tutkunlarının büyük bir ilgiyle karşıladığı Defender Experience etkinliği, Borusan Oto Kıbrıs ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez düzenlendi. Doğayla iç içe, heyecan dolu bir deneyim sunan etkinlik, Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Akademi’nin profesyonel eğitmenleri eşliğinde gerçekleşti. Defender ruhunu ve gerçek off-road deneyimini bir arada sunan Defender Experience, katılımcılara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Girne’nin gözde mekanlarından Kolektif’te, katılımcılara özel hazırlanan seçkin kahvaltı menüsüyle başlayan gün, kapsamlı bilgilendirme sunumuyla devam etti. Sunumda, Defender’ın gelişmiş teknolojileri, markanın vizyonu ve deneyim sürüşlerinin detayları aktarıldı.

Borusan Oto Kıbrıs yöneticilerinin de eşlik ettiği etkinlikte katılımcılar, BOM Akademi liderliğinde belirlenmiş doğal rotada kendi araçlarıyla profesyonel bir deneyim yaşarken Defender’ın üstün kabiliyetlerini test etme şansı yakaladı.

Sınırlı sayıda üretilen Defender OCTA’nın da sergilendiği etkinlikte katılımcılar, modeli tüm detaylarıyla inceleyerek keşfetme imkanı buldu.

Hem bilgilendirici hem de adrenalin dolu bir deneyim sunan Defender Experience özel sürüş etkinliği ile Borusan Oto Kıbrıs, bölgedeki öncü ve yenilikçi duruşunu bir kez daha gösterdi.