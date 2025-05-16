Jaguar Land Rover, Avrupa distribütörleri 2024 yılı iş sonuçları ödüllerini açıkladı. Avrupa’nın 32 farklı ülkesini kapsayan European Importer Region (EIRO) bölgesinde; satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler, müşteri ilişkileri, bayi geliştirme ve eğitim fonksiyonlarının da içinde yer aldığı 50’ye yakın kritik başarı faktörü üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda Borusan Oto Kıbrıs, En İyi Distribütör (Best Importer without Network) ödülünü kazandı.

2008 yılında hizmete giren Borusan Oto Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Jaguar ve Land Rover markalarının satış ve satış sonrası faaliyetlerini başarıyla yürütmekte olup, ayrıca kullanılmış oto alanında da hizmet vermekte.