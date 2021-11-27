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Toyota GR Corolla nihayet resmi olarak tanıtıldı

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Uzun zamandır dillerden düşmeyen GR Corolla sonunda kendisini gösterme kararı aldı. Toyota, Amerika Birleşik Devletleri için performansa dayalı GR Corolla'yı resmen tanıttı.

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Toyota GR Corolla nihayet resmi olarak tanıtıldı
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GR Corolla Forum kullanıcıları, Toyota'nın Instagram gönderisindeki bazı gizli detayları yakalamayı başardılar. Öyle ki, hız göstergesinin sağ üst köşesindeki zaman G16'yı işaret ediyor. Bu, GR Yaris'e güç sağlayan G16E-GTS 1,6 litrelik turboşarjlı üç silindirli motorun kullanıldığına dair bir bulgu.
Devam ettiğimizde, navigasyon sisteminde göze çarpan bir GR Four ibaresini görüyoruz. Öyle ki bu ibare, dört tekerlekten çekiş sistemini ifade etmekle yükümlü olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, klima kontrol ekranında gördüğümüz 2 ve 68 rakamları, tıpkı GR Yaris'in Japonya'da yaptığı gibi 268 beygir gücüne selam çakıyor. Bu performans ürünün Avrupa versiyonu 259 beygir gücüne sahip.
Paylaştığımız görselin mevcut bir Corolla fotoğrafı olduğunu, bu sebepten mütevellit şirketin bu gizli detayları resme eklediğinin altını çizmek istiyoruz. Bu da aslında gördüğümüz kabinin gerçek bir GR Corolla'ya ait olmadığını gösteriyor.
Kulislerde konuşulan son bilgilere göre, Corolla GR'nin 2022'nin sonlarında geleceği konuşuluyormuş. Elimizdeki verilere bakarsak, bu güzellik 1.6 litrelik üç silindirli motorun ayarlanmış bir versiyonun 298 beygir gücüne kadar kadar çıkabilmesi mümkün.
 
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