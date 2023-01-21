banner875
banner885
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!
5 0
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
Merit Lefkoşa Hotel 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı
35 0
 
Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday
Hakan Muhtaroğlu, KTFHGD başkanlığına aday
29 0
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi:
Amcaoğlu, Türkiye'den KKTC’ye kablo ile elektrik projesini değerlendirdi: "Önemli ve güven verici bir gelişme”
13 0
Müthiş maç Marmara'nın
Müthiş maç Marmara'nın
26 0
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
Kiev yakınlarında helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişi öldü
23 0
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
Alayköy’de cimnastik salonu hazır
36 0
banner878

Togg'da ön sipariş için flaş hamle!

banner476

App Store, Google Play ve AppGallery'de yayımlandı...

banner825
Togg'da ön sipariş için flaş hamle!

Türkiye'nin Otomobili Togg merakla beklenen mobil uygulamasını yayına aldı. Togg'un şubat ayından itibaren ön sipariş araçlarından da bir tanesi olacak uygulamaya, kullanıcılar App Store, Google Play ve AppGallery'den ulaşabiliyorlar.

Marka yeni uygulamasını, "Kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için Trumore" olarak tanımlıyor.

HEM FİNANS HEM EĞLENCE HEM GÜVENLİK

Togg'un, mobil uygulaması ile fintech (finansal teknoloji), insurtech (sigorta teknolojileri), blokzinciri, IoT, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtilmişti.

tblkf

Kişiselleştirilmiş lokasyon bazlı akıllı hizmetler de Trumore hizmetlerinden biri olacak. Gündelik hayatı oyunlaştırma yoluyla daha kolay ve keyifli hale getiren akıllı yaşam hizmetleri Trumore'da yer alacak. İş birlikleriyle sürekli gelişen ekosistem, kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi Togg Trumore'un sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

TOGG TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İster NFT açık artırmasıyla, ister YeniLig'de yarışarak, ister çekilişe katılarak Togg akıllı cihazı için ön sipariş verme hakkı kazanın" ifadelerine yer verildi.

ÖN SİPARİŞLER UYGULAMA ÜZERİNDEN

Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te dünyaya yeni teknolojilerini tanıtan Togg ön sipariş yöntemlerini de duyurmuştu. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Testler tamamlandıktan, homologasyon ve tip onayı çıktıktan sonra artık trafiğe çıkmaya hazır araçlarımız olacak. Bunların ön siparişlerine de şubatın ikinci yarısından itibaren çıkmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak" değerlendirmesini yapmıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.