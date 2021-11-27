Suzuki S-Cross, görücüye çıktı

Suzuki, yenilenen tasarımıyla yeni S-Cross modelini görücüye çıkardı. Otomobilin özelliklerine daha yakından bakıyoruz
Küçük crossover segmentindeki yoğun rekabet ortamı, Suzuki SX4 S-Cross'un kısa sürede podyuman düşmesine neden oldu. Hayatına 2006 yılında başlayan B-segmenti model, uzun bir aradan sonra "emaneti olan" küçük crossover segmentini karıştırmaya geldi. "SX4" adını geride bırakarak sadece S-Cross olan yüksek sürüşlü model, yeni tasarımıyla da dikkat çekecek.
Dizayn anlamında güncel crossover modellere bir adım daha yaklaşan S-Cross kesinlikle doğru yolda. Macaristan'da üretilecek modelin ön kısmında piano black ile süslenmiş büyük bir ızgara bulunuyor. Izgaranın bitiminden itibaren başlayan üç parçalı LED farlar ise ön yüze agresif bir bakış kazandırmış. S-Cross bu tarzı ile bize sinirli sinirli bakıyor gibi görünüyor.
Arka kısma geldiğimizde değişimin şiddetinin arttığı fark edilebiliyor. Daha küt bir arka kısma sahip olan model, çok daha geniş stoplara kavuşturulmuş. Ön ve arka kısımlara plastik korumalar ekleyen tasarım ekibi, bu detay ile S-Cross'un "arazi yeteneklerini" ön plana çıkartıyor. Yanlış anlamayın, S-Cross her zeminde gidebilen bir otomobil değil. Fakat bu durum tasarımcıları durdurmamış.
Japon üretici bizim de katıldığımız lansman boyunca aracın "tepeden tırnağa" yenilendiğinin üzerinde durdu. Biz ise modelin yoğun bir makyaj operasyonu geçirdiği görüşündeyiz zira S-Cross'un boyutlarında hiçbir değişim yok. Model hala 4.300 milimetre uzunluğa, 1.785 mm genişliğe ve 1.585 mm yüksekliğe sahip.
Kabin içerisine adım attığımızda ise ilk olarak bizleri yeni 9 inç büyüklüğe sahip multimedya ekranı karşılıyor. Android Auto ve Apple CarPlay sistemini destekleyecek bu bilgi eğlence ekranı dışında kalan tüm detaylar ise ikinci nesilden tanıdık. Klima kontrolcüleri, sürüş modu seçici ve hatta vites topuzu bile ikinci nesil SX4 S-Cross'u kullanmış okuyucularımıza yabancı gelmeyecektir.
Kaputun altında ise 1.4 litrelik turbolu bir motor bulunuyor. Bu motor artık yarı hibrit desteği sunarak 130 bg güç ve 235 Nm tork üretebilecek. Swift Sport içerisinden alınan hibrit ünite 0-100 km/sa hızlanmasını 9.5 saniyede tamamlayabiliyor.
Modelin satışları önümüzdeki ay başlamış olacak.