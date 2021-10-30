Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli

Muazzam bir beygir artışı, müthiş bir denge. Karşınızda LS3 V8'li Subaru BRZ



Eğer eğlenceli bir araca harcayacak biraz paranız olduğunuzu düşünüyorsanız, bu 507 beygir gücündeki Subaru'ya rahatlıkla yönelebilirsiniz. Hele ki bu isteğiniz iki kişilik bir araca doğru yönelikse ve biraz da motoru bağırtmak istiyorsanız bu gerçekten doğru bir tercih olur.

Elbette bu kağıt üzerinde durduğu kadar kolay değil. Hele ki bazı parçalarını değiştirmek istiyorsanız. Haberimizin en altında paylaştığımız videoda, bu özel BRZ'nin sahibi, yukarıdaki turbo ve süper şarj cihazlarıyla bazı değişikliklere imza attı ve 400 beygir orjinli bu canavarı 500 beygir gücüne çıkaran bir başarıya imza attı.

Şöyle dışarıdan bir göz gezdirdiğimizde bu eski BRZ'nin oldukça normal göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak bu durum kaputun altına göz atmanızla birlikte bambaşka bir hal alıyor. Gaz pedalına hafifçe dokunduğunuzda bile 6.2 litrelik LS3 V8, aktif egzoz adeta ben buradayım diye bağırıyor. Videoya göre motor, arka tekerleklere -yukarıda belirttiğimiz gibi- 507 bg yolluyor.

Şayet onu bir Corvette ile kıyaslayacak olursanız, hem daha kısa hem de daha hafif bir otomobil olarak bir araya getirilen getirilen LS-BRZ, birkaç adım önde gözüküyor. Bu arada kokpitten çok fazla bir benzin kokusu salgılanıyormuş. İşte bu büyük bir soru işareti demek.

Öyle ya da böyle bu videoda gördüğümüz araç LS eklemeli olmasına rağmen olağanüstü bir dengeye sahip. Peki ortalama fiyatı ne kadar? Sahibi, bu modifiye edilmiş BRZ'yi 70.000 dolara satmak istediği için fiyat biraz tuzlu gelebilir...

