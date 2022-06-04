Maserati MC20 gökyüzüyle buluşuyor

Maserati'nin çok özel süperspor otomobilinin üstü açılabilen versiyonu "MC20 Cielo" adıyla tanıtıldı







Maserati, MC20 Coupe'nin roadster versiyonu MC20 Cielo'yu gün ışığına çıkardı. Almanya'da 260 bin Euro'luk fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanan MC20 Cielo'nun Avrupa yollarına önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde çıkması, Amerika kıtasına ise 2023'ün ikinci çeyreğinde ayak basması bekleniyor. MC20 Cielo, Grecale'den sonra bu yıl tanıtılan ikinci yeni Maserati modeli oluyor. Tamamen yeni GranTurismo ise Maserati'nin bu yıl tanıtacağı üçüncü yeni model olacak. 2023'te piyasaya sürülecek olan GranTurismo, aynı zamanda tam elektrikli bir versiyon sunan ilk Maserati modeli olacağı için marka için büyük bir öneme sahip. Bunun yanında, 2025 yılında sunulmak üzere elektrikli bir versiyonun MC20 için de planlandığı söyleniyor.

"Cielo" kelimesi İtalyanca'da "Gökyüzü" anlamına geliyor. Sürücünün gökyüzüyle iletişim kurmasını sağlayan Webasto imzalı cam tavan 12 saniyede açılıp kapanabiliyor. Cielo, "Elektrokromik" bir tavana sahip. Açıldığında arkadaki bölmesine gizlenen tavan, Polimer sıvı kristal (PDLC) teknolojisi sayesinde bir düğme dokunuşuyla bir saniyeden daha kısa sürede şeffaftan opak hale gelebilyor.

Tıpkı MC20 Coupe gibi Cielo'da da çift ateşlemeli ve çift enjeksiyonlu Maserati Twin Combustion sistemine sahip 3.0 litrelik V6 Nettuno turbo motor görev yapıyor. 621 bg güç ve 730 Nm tork üreten motor, 8-ileri çift kavramalı şanzımanla arka tekerlekleri döndürüyor.

Her iki MC20 modeli de ön ve arka alüminyum alt çerçeveler ve karbon fiber gövde panelleri ile merkezi bir karbon fiber monokok yapıya sahip. Cielo'nun 1540 kg'lik ağırlığı MC20 Coupe'den 65 kg daha yüksek olsa da, sunulan performans oldukça yakın. Coupe 0-100 km/s hızlanmasını 2,9 saniyede tamamlarken bu sürenin Cielo'da 3 saniye olması bekleniyor. Otomobilin 320 km/s'lik maksimum hız ise coupe'den 6 km/s daha geride.

Maserati, yıllık 1300 ile 1500 adet arasında MC20 üretmeyi planlıyor. Bu da günde günde 6-7 adet MC20 coupe ve Cielos üretimi anlamına geliyor. MC20'nin Temmuz 2021'deki lansmanından bu yana Maserati, 700'ü teslim edilmiş olmak üzere 1.000 adetlik üretime imza attı.

