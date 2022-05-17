Jaguar XJS - Erkay Kanak

Haftaya Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 2012 Yılı Klasik Otomobil Rallileri.

Kuzey Kıbrıs Klasik Jaguar Derneği kurucu üyesi ve Yönetim kurulu üyesi Erkay Kanak tam bir Jaguar tutkunu.Bir İngiliz markası olan Jaguar, Jaguar E Type modeli sonrası, Jaguar XJS modelini üretti. Bu model 1975 yılından 1996 yılına kadar üretilen bir modeldir. Toplam 115,413 adet üretilmiştir Jaguar XJS.1983 yılında Jaguar XJS 3.6 litre manual düz 6 silindir piyasaya sürülmüştür. Bu model sport grand tour olarak coupe bir modeldir. Bu model hem yarış otomobili, hemda günlük kulanım için üretildi. 3.6 litre 225 hp güçlü bir motora sahip XJS, 5 ileri vitez, klimalı, merkezi kilit, disk stoplar, yol bilgisayarı, benzinli yakıt, saf geyik derisi döşeme, performans otomobili olarak üretildi.Erkay Kanak bize klasik otomobili Jaguar XJS’inin hikayesini şöyle anlattı;2012 yılında Maliye Bakanlığı Devlet Emlak Malzeme Dairesinin açık artırması vardı. Bir arkadaşım bana açık artırmada Jaguar XJS’in da olduğunu söyledi. Gidip göreyim, alabilirsam alayım dedim ve açık artırmaya gittim.Gittiğim zaman 1983 model, Jaguar XJS 3.6 L gördüm. Görür görmez da otomobile hayran kaldım. Özellikle uzun önü, arka dizaynı, alçak tavanı, coupe ve spor model olmasına ragmen 4 kişilik olması beni çok etkileyen bir tasarımdı.Açık artırmada Jaguar XJS’i satın aldım ve evrak kayıt harçlarını ödedim. Otomobili satın aldıktan sonra restorasyon yapmaya karar verdim. Kaporta boya işlerini ve tüm mekanik restorasyonunu yaptırdım. Halen daha Jaguarımı kullanıyorum, Derneğim olan Kuzey Kıbrıs Jaguar Derneğinin tüm etkinliklerine ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün etkinliklerine mümkün olduğu sürece katılmaktayım.Geriye dönüp baktığımda Jaguarımı almakla çok iyi etmişim diyorum.