Hızın bir diğer adı: RIMAC Nevera





Geleceğin spor otomobili bugünden inşa ediliyor. RIMAC Nevera otomobil endüstrisinin 20 sene ilerisinde yer alıyor





Özellikle hiper otomobil segmentinde hızlanma süreleri neredeyse çılgınca diyebiliriz. Hatta şu an otomobil endüstrisinde bulunan bir dizi otomobil 0’dan 100 km/sa hızlanmasını neredeyse 2 saniyede gerçekleştiriyor. Bazıları bu hızlanma sürelerinin hem insanlar hem de otomobil endüstrisi için yeterli olduğunu söyleyebilir ancak hızlanma açısından henüz otomotiv endüstrisinde sınıra ulaşılmadığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz! En azından RIMAC’tan gelen duyurulara göre…

Rimac, Bugatti ile yakın bağlantıları olan Hırvatistan merkezli bir otomobil üreticisi. Şirketin en yeni ve en büyük otomobili olan Nevera, 1.85 saniyede 0’dan 100 km/sa hızlanmasını tamamlayabiliyor. Ancak daha iyisini henüz söylemedik! RIMAC’tan bir mühendise göre eğer istenirse Nevera modeli 0’dan 100 km/sa hızlanmasını 1 saniye altında yapabilir!

The Drive’da, RIMAC Nevera’nın Baş Program Mühendisi Matjia Renic ile yapılan söyleşide, 0 – 100 km/sa hızlanmasının bir saniyenin altında yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda, Renic basitçe şöyle cevap verdi,

Açıkçası dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta, Nevera’nın bir konsept otomobil değil, hali hazırda üretilmeye hazırlanan bir otomobil olduğu. Nevera elektrikli otomobili, diğer hiper otomobillere durgunluk veren hızlanmasıyla birçok otomobil üreticisini kıskandıracak gibi duruyor.

Renic, “Dürüst olmam gerekirse araç gerçekten çok hızlı. Otomobilin sahip olduğu bütün verilerle gurur duyuyoruz ancak Nevera bu verilerden daha fazlası. Açıkçası Nevera gerçekten çok karmaşık ve gelecekte otomobil endüstrisinin nereye gideceğiyle ve neler yapabileceğiyle ilgili ipuçları veriyor. Ancak bütün bunların ötesinde, otomobil oldukça kullanışlı ve dost canlısı.”



