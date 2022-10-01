Ford Pro, E-Transit Custom’ı tanıttı

Ford Otosan tarafından üretilecek, tam elektrikli E-Transit Custom’ın yepyeni özellikleri tanıtıldı



Ford Otosan tarafından üretilecek, tam elektrikli E-Transit Custom’ın yepyeni özellikleri tanıtıldı



Ford’un ticari müşterilerinin üretkenlikleri ve verimlilikleri artırmayı hedefleyen yeni iş birimi Ford Pro, Ford’un heyecanla beklenen ikinci elektrikli ticari aracı Ford E-Transit Custom’ı tanıttı. Avrupa’nın en çok satan ticari aracının tam elektrikli versiyonu olan yeni E-Transit Custom, 1 tonluk araç segmentindeki müşterilere yenilikçi ve verimliliği artıracak yeni çözümler sunmak üzere sıfırdan tasarlandı. Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları'nda üretilecek Ford’un Avrupa’ya yönelik tam elektrikli ikinci ticari modeli olan E-Transit Custom, Ford’un elektrik dönüşümünde stratejik önem taşıyor.

Ford’un global araştırma, mühendislik ve yazılım yetkinliklerinin gücünden doğan E-Transit Custom, gelişmiş elektrikli araç teknolojisini Ford Pro’nun dijital yazılım ve hizmet ekosistemiyle birleştirerek işletmelerin sahiplik maliyetini düşürmelerine, daha verimli çalışmalarına ve elektrikli araçlara geçişlerini kolaylaştırmaya yardımcı olacak.

Ford Motor Company Başkanı ve CEO'su Jim Farley, “Ford Pro ve E-Transit Custom, ticari bir aracın neler yapabileceğini yeniden tanımlıyor ve ticari hayatı yeni bir dijital çağa taşıyor. 50 yılı aşkın süredir müşterilerimizle yakın ilişkide olup ihtiyaçlarını dinlememiz Transit Custom'ın Avrupa'nın en popüler ticari aracı olmasına en büyük katkıyı sağladı. Yeni E-Transit Custom, yeni dijital çağda da onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden tasarlandı ve geliştirildi” açıklamalarında bulundu.

E-Transit Custom’ın sahip olduğu yeni nesil batarya teknolojisiyle 380 km’ye kadar menzil hedeflenebiliyor ve aracın DC hızlı şarjı ile 125 kW hızlı şarj mümkün oluyor. E-Transit Custom, Ford Pro’nun şarj yönetimi ve optimizasyonu dahil bir dizi uçtan uca çözümle desteklenerek çeşitli müşteri ihtiyaçları için üstün performans sunacak.

E-Transit Custom’ın kullanıcılarına sundukları sadece yenilikçi teknolojilerle sınırlı değil. Araç ayrıca 1100 kilograma kadar yük kapasitesi, 100 mm daha düşük yük zemini, 2.000 kilogramlık maksimum çekme kapasitesi, bağımsız arka süspansiyon ve sınıf lideri bir motor gücü sunuyor.

Müşteriler, ihtiyaçlarına göre her biri sınıfının lideri 415 Nm tork üreten 100 kW veya 160 kW (135 bg veya 217 bg) motor güçleri arasından seçim yapabiliyor. Motorun doğrudan aracın arkasındaki zemine monte edilmesiyle özel bir alt şasi ihtiyacı ortadan kalkarken 90 derece döndürülerek yerleştirilmesi sayesinde maksimum yük alanı yaratılmış ve ağırlık azaltılmış.

E-Transit Custom kabini ısıtmak ve serinletmek için buhar enjeksiyonlu ısı pompası teknolojisini kullanan ilk bataryalı elektrikli araç konumunda bulunuyor. Tüm araçlarda standart olarak sunulan bu yeni sistem, optimum sürüş menzili için geliştirilmiş enerji verimliliği sağlamak amacıyla tasarlanmış.

E-Transit Custom, Ford Pro Şarj ile enerji yönetimini önemseyen, başta tam zamanlı filo yöneticileri ve araçlarını geceleri şarj etmek için depolara erişimi olmayan daha küçük operasyonlara bu alanda da önemli bir fayda yaratıyor. Yeterince zamanı olmayan ve araçlarını evde şarj etmesi gereken sürücüler, Ford Pro’nun uzman danışmanlığından, kolay şarj ünitesi kurulumu ve bakımı, Ford araçlarıyla entegrasyon, şarj planlamayı ve ödemeyi kolaylaştırıyor.

E-Transit Custom’ın 11 kW AC üç fazlı entegre şarj cihazı, bataryayı 7,2 saatte tamamen şarj edebiliyor. Dolayısıyla aracın vardiya sonrası gece boyunca şarj olabilmesini sağlıyor. Müşteriler yoğun günlerde FordPass Pro mobil uygulamasından yararlanarak hareket halindeyken anlık şarj durumunu takip edebiliyor.

