Eral Erdal Wolseley 4/44

ÇAĞAN ILGAR’LA KLASIK YOLCULUK

Bu haftaki konuğumuz Eral Erdal ve klasik otomobili 1955 yılı, İngiliz yapımı Wolseley 4/44.İngiltere’de Oxford Şehrinde üretilde Wolseley 4/44 ve tam 66 yaşında. Eminim ki İngiliz bile üretilirken bu otomobili 66 yıl neredeysa ilk üretildiği günkü gibi kalacağını hayal bile etmemişti.Wolseley’in ilk sahipleri dede ve anneanne Suat Rüstem, Güzide Rüstemdi. 89 yılında dede Suat Rüstem rahmetli olunca Wolseley 4-5 sene kadar kullanılmadı ve aile kararı ile kullanılıp yollarda olması için satıldı. Otomobil satıldığı zaman orjinal rengi siyahtı fakat satıldıkdan sonra beyaz tercih edilmiş. Wolseley otomobiller zamanında İngilterede polis arabası olarak ta kullanılmış.Eral Erdal Kıbrıs’a eğitimden döndükten sonra klasik araba arayışına girmiş ve dedesinin otomobilini 2009 yılında tekrar geri almış.Wolseley’i aldıktan sonra Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün rallilerine katılmaya başladı Eral Erdal. Bu rallilere bazen eşi İlke Erdal, bazen dearkadaşı Ahmet Özyiğit co-pilotluğunda katılmış.Bugüne kadar aldığı en iyi derce ise 2011 yılında IV. Uluslararası Cypress Klasik Otomobil Rallisinde genel klasman ikinciliği olmuş.Eral Erdal bu otomobilile olan bazı anılarını bize şöyle anlattı;Çocukluğumda rahmetli dedem ile bu otomobilde yolculuk ettiğimi hatırlıyorum. O zaman siyah renkti, çünkü o yıllarda sadece siyah renk üretilmişti.Co-Pilotum Ahmet Özyiğit ile yıllar önce bir rallide seyir halindeyken arabanın gabosu açıldı. Açılan gabo ön cama geldi ve bir anda görüşümü kapadı. Ani stop yapınca otomobil bankete düştü ve şans eseri bu olayı kaza yapmadan atlattık.Bir diğer unutamadığım olay ise eşim İlke Erdal ile yine bir klasik otomobil rallisinde yine seyir halindeyken sağ arka lastiğin patlaması oldu. Parçalanan lastik yine zor anlar yaşamamıza sebep oldu.Wolseley 4/44 klasik otomobilim ile ilgili en büyük hayalim, gençlerin bu arabayı tanıması ve çocuklarıma, hatta torunlarıma bu otomobili sağ salim teslim etmektir.Haftaya Mahmut Sokullu ve klasik otomobili MG MGB Roadster