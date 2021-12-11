En yeni Avrupalı: 2022 Mazda2

Uzun süredir Avrupa'dan çekileceği öne sürülen Mazda, Toyota'nın da desteğini arkasına alarak yakından tanıdığımız Yaris'i kendi modeli haline getirdi





Mazda2 Hybrid, 2022'nin bahar aylarından itibaren tüm Avrupa'da satışa sunulacak. Kendi kendini şarj eden tam hibrit güç aktarma teknolojisine sahip ilk Mazda modeli olan bu otomobil, aslında oldukça tanıdık bir yüze sahip. Hatta bu otomobili tanımayan yok diyebiliriz. Mazda'nın Toyota ile olan işbirliğinin bir ürünü olan Mazda2 Hybrid'i, 2021'de "Avrupa'da Yılın Otomobili" seçilen güncel Yaris Hybrid'in ikizi olarak tanımlayabiliriz. Mazda, model gamına küçük bir hibrit otomobil eklemek konusunda biraz kolaya kaçmış ve adeta sadece logoları değiştirmekle yetinmiş. Otomobilin farlarından tutun da, kabinindeki multimedya ünitesine ve göstergelere kadar her bir detay Yaris ile aynı.

Mazda2 Hybrid, toplam 116 bg'lik sistem gücü sunan 1.5 litrelik üç silindirli hibrit motora sahip. 59kW'lik elektrik motorunun yer aldığı hibrit sistem, Mazda2 Hybrid'i 0'dan 100 km/s hıza 9.7 saniyede çıkarıyor ve jant seçeneği gibi değişkenlere bağlı 93-87 g/km aralığında CO2 emisyonuna (WLTP) imza atıyor.

Mazda2 Hybrid, ilk çalıştırmada otomatik olarak EV modunda ilerliyor. Normal sürüş sırasında, optimum performans ve mümkün olan en iyi yakıt verimliliği için benzinli motor ile elektrik motoru arasında geçiş yapılırken, yavaşlama ve frenleme sırasında ortaya çıkan kinetik enerji ise yüksek performanslı aküde depolamak için elektrik enerjisi olarak geri kazanılıyor. Batarya seviyesi, sistemi harici bir kaynaktan yeniden şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırmak için motorla çalışan bir jeneratör aracılığıyla sürekli olarak kontrol ediliyor. Aslında bu detayları Toyota Yaris Hybrid'den de biliyoruz.

Mazda, "logolarını değiştirdiği Yaris'i" üç farklı donanım paketiyle satmaya başlayacak: Hybrid Pure, Hybrid Agile ve Hybrid Select. 286 litre bagaj hacmi sunacak Mazda2, doğal olarak Euro NCAP'ten de beş yıldız alacak.

Yeni Mazda2, 2022 yılının bahar aylarında satışta olacak.

Mazda logolu Yaris, İngiltere'de ise yakın zamanda piyasaya sürülen "orijinal" Mazda2 ile birlikte satılacak ve böylece B segmentindeki müşterilere ihtiyaçlarına göre iki farklı seçenek sunulmuş olacak.



