Elektrikli 2022 Mitsubishi Airtrek görücüye çıktı

Nisan ayında düzenlenen Auto Shanghai'da Airtrek'i konsept halinde teaser'larını yayınlamıştı, şimdi ise karşımızda onun üretim versiyonu var ve kendisi Auto Guangzhou'da sergiliyor. Bu arada aynı takma adla Japonya'da birçok araç satılıyor. Öyle görünüyor ki, kendisi bu sefer Çin menşeili GAC Mitsubishi Motors ortak girişimi tarafından oluşturulan yeni bir EV olarak gelecek.



2022 Airtrek'in, düzen açısından baktığımız zaman en son Mitsubishi ürünleriyle uyumlu olduğunu görüyoruz. Sahip olduğu farları, üç gri çubuk boyunca altıgen girintilere sahip şık bir ızgarayı kaplıyor. Fotoğrafa daha detaylı baktığımız zaman, logonun hemen altında bir ön kamera olduğunu, ayrıca tamponun altına yerleştirilmiş büyük bir radar sensörü de fark ediliyor.

2022 Mitsubishi Airtrek, ön kapılarda oldukça büyük bir "EV" rozeti taşıyor. Tekerleğin etrafındaki plastik gövde kaplaması, çapraz geçiş özelliklerini sert bir şekilde vurgulamayı başarıyor. Bu arada fotoğraflardan da anlıyoruz ki, tavanda tatlı bir sunroof bulunuyor.

Arka tarafa geldiğimizde ise, aracın hareket eden arka lambaları, bize adeta Skoda Karoq'u anımsatıyor. Az önce bahsettiğimiz "EV" logosu, bu sefer Çince olarak belirtilmiş, kendisine marka ve modelin birleştiği bagaj kapağında yer buluyor.

Sıra geldi iç mekana. Kendisi lüks ve geniş dokunmatik ekranlara sahip. Ayrıca devasa bir dijital gösterge paneli de bize göz kırpıyor.

Geldik güç aktarma organlarına... Sıfır emisyonlu bu crossover'ın 4.6 metre uzunluğunda, 1.9 metre genişliğinde ve 1.7 metre yüksekliğinde olduğunu, ayrıca dingil mesafesinin 2.8 metre olduğunu belirtebiliriz. Airtrek, 1.900 kilogram ağırlığında kendisini gösteriyorken, yerel CLTC döngüsünde yaklaşık 520 kilometre menzil sunan 69,9 kWh pil paketine de sahip. Bu arada yerel basının, aracın elektrik motorunun 181 beygir gücüne sahip olduğunu ve bunun fena olmadığı konusunun altını çiziyor. 2022 Mitsubishi Airtrek'in 2022'de Çin Halk Cumhuriyeti'nde satışa çıkması planlanıyor.

