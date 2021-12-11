Corolla Cross sahneye çıktı

Toyota'nın yeni kompakt SUV modeli Corolla Cross, C-HR ile RAV4 arasında konumlanacak



Toyota, yeni kompakt SUV modeli Corolla Cross'u Belçika'daki Brüksel Expo'da düzenlenen Kenshiki Forum'da sahneye çıkardı. Yeni model, Corolla’nın sedan, hatchback ve Touring Sports’tan oluşan ürün gamını genişletirken aynı zamanda Toyota’nın SUV ürün gamını da tamamlayacak. Corolla Cross’un Avrupa’da 2022 yılında yollara çıkması planlanıyor.

Toyota’nın TNGA mimarisi üzerine geliştirilen Corolla Cross, son nesil GA-C platformunu kullanıyor. Modelinin güçlü tarzı özel olarak Avrupa pazarına göre hazırlanmış. Her ne kadar Corolla model ailesinin bir üyesi olsa da, ailenin diğer üyelerinden daha farklı tasarım detayları sunan Corolla Cross, 4460 mm uzunluğa, 1825 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks aralığına sahip. Markanın model gamında C-HR ve RAV4’ün arasında konumlandırılacak olan otomobil; konfor, pratiklik ve küçük çocukları olan aktif aileler için ihtiyaç duyulan çok yönlülüğü sunacak.

Corolla Cross'un kabini, tüm yolcular için yüksek görüş açısı sağlayacak şekilde tasarlanmış. Önde ve arkada geniş bir diz mesafesi sunan araç, büyük arka kapılarının yanı sıra panoramik sunroof ile birlikte ferah bir atmosfer sağlıyor.

Corolla Cross, markanın beşinci nesil hibrit sistemini global olarak kullanan ilk Toyota modeli oldu. Toyota’nın kendi kendini şarj eden 5'inci nesil tam hibrit sistemi, önden çekişli veya akıllı dört çeker AWD-i olarak tercih edilebilecek. Yeni sistemin önceki nesil sistemlere göre daha fazla tork, daha fazla elektrik gücü, daha yüksek verimlilik ve daha yüksek sürüş memnuniyeti sağladığı açıklanıyor.

Lityum-iyon bataryalarda yapılan geliştirmeler sayesinde yeni batarya paketi de daha güçlü ve yüzde 40 daha hafif hale getirilmiş. Elektrikli ve benzinli motorun gücü geliştirilirken, bu sayede toplam güç çıkışı da yüzde 8 artırılmış. Corolla Cross’un motor seçenekleri 122 bg’lik 1.8 hibrit ve 197 bg’lik 2.0 hibrit olacak. Önden çekişli 2.0 litre hibrit güç ünitesi, 197 bg güç üretirken 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlıyor. AWD-i versiyonu ise, arka aksta yer alan ve 30,6 kW güç üreten elektrik motoruyla birlikte zor koşullarda daha iyi çekiş sağlıyor. Bu donanımla birlikte AWD-i Corolla Cross, önden çekişli versiyonun hızlanma performansını paylaşıyor. Corolla Cross Türkiye pazarına ise 1.8 litrelik hibrit motor seçeneğiyle gelecek.

Yeni Corolla Cross, sayısız teknolojik donanımla birlikte sunuluyor. Son multimedya teknolojisiyle gelen Corolla Cross Avrupa’ya özgü tasarlanan kabin düzenine sahip. 12.3 inçlik dijital gösterge ve 10.5 inçlik merkezi ekran, hem şık görünüyor hem de kolay bir kullanım sağlıyor. Yüksek çözünürlüğe sahip 10.5 dokunmatik ekran, sezgisel kullanımla birlikte kablosuz Apple CarPlay ve kablolu Android Auto gibi akıllı telefon entegrasyonlarına sahip.

Tamamen yeni Corolla Cross, son nesil Toyota Safety Sense paketiyle diğer aktif sürüş ve park asistanlarını birleştiren T-Mate ile donatılmış. Bu özellikler sürüşü daha kolay ve güvenli yapmasıyla birlikte, birçok farklı senaryoda kazaların önlenmesine yardımcı oluyor.



