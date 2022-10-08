BMW M’in ilk PHEV modeli hazır





BMW M tarafından hazırlanan XM, plug-in hibrit V8 motoruyla farklı bir performans deneyimi sunuyor

Bir süre önce çılgın gövde detaylarına sahip bir konsept olarak tanıtılan BMW XM’in seri üretim versiyonu gün ışığına çıktı. Efsanevi M1’in ardından BMW M tarafından hazırlanan ikinci orijinal M otomobil olan XM, güçlü hibrit motoru ve sıra dışı tasarımıyla 2023’te yollara çıkmaya hazırlanıyor.

M tarihinin ilk M HYBRID motoruna sahip olan XM, plug-in hybrid teknolojili bu üniteye eşlik eden 4.4 litre hacmindeki turbo beslemeli bir V8’e sahip. Bu kombinasyon XM’e yüksek performansın yanı sıra düşük tüketim değerleri ve tamamen elektrikli sürüş becerisi sağlıyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 4.3 saniyede ulaşan XM, 88 km’ye kadar tamamen elektrikle gidebiliyor. 140 km/s hıza kadar emisyonsuz bir sürüş sunan XM, karma olarak 1.5-1.6 lt/100 km yakıt tüketimiyle de V8 motorlu bir performans otomobilinde pek görülmemiş bir tutumluluğa imza atıyor.

XM’deki yeni geliştirilmiş TwinPower Turbo V8 ünite 489 beygir güç üretirken, 8 ileri M Steptronic şanzımana monte edilen elektrik motoru da 197 beygir güç çıkışı sunuyor. M tarihinde bir ilk olan M HYBRID ünite böylelikle toplamda 653 beygir ve 800 Nm'ye ulaşan bir güç çıkışı elde ediyor. Motorlar arasında akıllıca yönetilen güç etkileşimi ile tüm sürüş modlarında M departmanına layık bir performansın ortaya çıkması sağlandığı açıklanmakta. XM’in bir M otomobili için ilk olan asimetrik şekilli egzozları da elektronik olarak kontrol edilebiliyor. BMW Group'un film müziği bestecisi Hans Zimmer'in M HYBRID sürüşü için özel olarak geliştirdiği BMW IconicSounds Electric de BMW XM'in sürüş keyfini daha da artırıyor.

BMW XM'de, şasi, direksiyon, fren sistemi, M xDrive ve enerji geri kazanım ayarlarına doğrudan erişim adına tasarlanmış M otomobillerine özel işletim konsepti yer alıyor. Direksiyonda yer alan iki farklı M düğmesi, sürücü tarafından oluşturulan sürüş profillerine doğrudan erişim sağlıyor. Bu düğme sayesinde ekran içeriği ve sürücü yardım sistemleri de konfigüre edilebiliyor.

XM’in teknolojik yönü sürüş destek asistanlarında da kendini gösteriyor. Bugüne kadar üretilen M otomobilleri arasında en geniş otomatik sürüş ve park sistemine sahip model olarak öne çıkan BMW XM'de, Geri Sürüş Asistanı ve Park Asistan Plus donanımlarına ek olarak; Ön Çarpışma Uyarısı, Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Dur&Kalk Fonksiyonlu Aktif Cruise Kontrol gibi gelişmiş özellikleri içeren Sürüş Asistanı Professional da standart olarak sunulacak.

BMW XM sadece teknolojisi ve hibrit motoruyla değil, tasarımı ve fütüristik kabiniyle de dikkat çekiyor. BMW’nin lüks segmentteki diğer yeni modelleri gibi çift parçalı farlarla donatılan otomobilin dev böbrek ızgaraları aydınlatmalı olarak yer alıyor. Standart olarak 21 inçlik jantlara sahip olan XM ayrıca 23 inçlik M jantlarıyla da sunuluyor.



