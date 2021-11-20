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Audi e-Tron GT'nin tasarımı ödüllendirildi

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Audi e-tron GT, Altın Direksiyon jürisi tarafından "Yılın En Güzel Otomobili" seçildi

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Audi e-Tron GT'nin tasarımı ödüllendirildi
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Audi e-tron GT, Almanya'da düzenlenen Altın Direksiyon 2021 ödüllerinde ödüllerinde, ‘Yılın En Güzel Otomobili‘ kategorisinde birinciliğe layık görüldü. 70 modelin değerlendirildiği kategoride kazanan, AUTO BILD dergisi ve BILD am Sonntag gazetesinin okurlarının kullandığı oylarla belirlendi.
45. Altın Direksiyon Ödülleri Berlin Axel-Springer-Haus'ta düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Törene katılan Audi AG CEO'su Markus Duesmann‘a e-tron GT’nin layık görüldüğü “Yılın En Güzel Otomobili” ödülü için ünlü heykel takdim edildi. E-tron GT’nin özellikle tasarımıyla Audi markasının bu alanda ulaştığı noktayı ve iddiayı vurguladığını söyleyen Duesmann, “Etkileyici performansıyla da elektromobilitenin en duygusal halini sunuyor. Model ayrıca sürdürülebilir konseptiyle bir duruşu da simgeliyor. Bu anlamda E-tron GT bizim öncü modelimiz” diye konuştu.
İlk olarak 1976 yılında düzenlenen Altın Direksiyon ödülleri prestijnin yanısıra aynı zamanda Almanya'nın en eski otomotiv ödüllerinden biri. Bu yıl 45’inci kez düzenlenen yarışmada, 12 kategoride 70 kadar yeni model değerlendirmeye alındı. Yılın En Güzel Otomobil‘i ödülü, tüm kategorilerde yer alan 70 model arasında ve okurların oylarıyla seçilmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahip. 
E-tron GT, 2026 yılından itibaren sadece elektrikli modelleri pazara sunmaya hazırlanan Audi markası için, elektrikli mobilitedeki geleceğinin bir öncüsü olarak kabul ediliyor. Bu anlamda, sportifliğinin yanısıra duygusal tasarımı, dinamik performansı ve sürdürülebilir konseptiyle E-tron GT, Audi markasının bir simgesi haline geldi. Model, bu iddiasını Altın Direksiyon Ödülü dışında aldığı birçok başka ödülle de kanıtlıyor: auto motor und sport dergisi tarafından verilen lüks sınıftaki en iyi tasarım yeniliği kategorisindeki kazanılan 2021 Autonis ödülü, yine lüks kategorisinde kazanılan 2022 Yılının Alman Otomobili ödülü bunlar arasında yer alıyor.
 
 
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