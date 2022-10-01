2023 Lamborghini Urus S, makyajlan







İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini, sevilen SUV modeli Urus'un makyajlı versiyonunu geçtiğimiz aylarda Pebble Beach'te tanıtmıştı. Tanıtılan versiyon, Urus'un en sportif hali olan Performante'ye aitti. Şimdi ise şirket, ilk defa standart versiyon makyajlı Urus'un tanıtımını gerçekleştirdi.

Urus S olarak adlandırılan aracın ilk olarak teknik özelliklerinden başlayalım. Performanslı SUV'de 666 beygir güç ve 850 Newton metre tork üretebilen yükseltilmiş çift turbolu 4.0 litrelik V8 bir motor bulunuyor. Bu sayede araç, 0-100 km/saat hızlanmasını sadece 3.5 saniyede tamamlayabiliyorlar ve maksimum 305 km/saat hıza çıkabiliyor.

0-200 km/saat hızlanmasını ise 12.5 saniyede tamamlayabilen aracın oldukça fazla rakibi bulunuyor. Kardeşi Performante ile birlikte S, bir diğer İtalyan üretici Ferrari'nin V12 motora sahip SUV modeli Purosangue ve Aston Martin DBX gibi araçlarla rekabet edecek.

Tasarım tarafında da makyajla birlikte bazı yenilikler kullanıcılara sunuluyor. Bu kapsamda araçta mat titanyum 22 inç jantlar ve elmas bronz 23 inç set dahil olmak üzere çeşitli özelleştirmeler sunuluyor. Bunlara ek olarak aracın çeşitli parçalarını mat siyah ya da karbon fiber kaplama olarak alabiliyorsunuz.

Şu anda aracın hibrit versiyonuyla ilgili herhangi bir açıklama olmasa da 2024 yılına kadar tüm Lamborghini modellerinin hibrit üniteye sahip olacağını biliyoruz. Buna ek olarak resmi bir bilgi olmasa da Urus'ta Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid'den türetilen bir ünitenin yer alacağını düşünüyoruz.



