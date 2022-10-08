2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti

Aracın teknik özellikler ve ayrıntıları ilerleyen günlerde açıklanacak





Japon otomobil üreticisi Honda, son zamanlarda attığı adımlarla birlikte elektrikli otomobil gamını genişletiyor. İlk etapta Honda e adını verdiği elektrikli hatchback modeliyle karşımıza çıkan şirket, şimdi ise daha büyük boyutlara sahip ve General Motors'un altyapısını kullanan SUV modeli Prologue ile karşımızda.

GM tarafından geliştirilen Ultium platformu üzerine inşa edilen Honda Prologue, şimdilik sadece tasarımıyla ortaya çıktı. GM'in ürettiği Cadillac Lyriq ve Chevrolet Blazer EV gibi modellerle aynı altyapıya sahip olmasına rağmen oldukça farklı gözüken araç, Honda CR-V'nin üzerinde konumlanıyor.

Kardeşleri gibi 3.094 milimetrelik bir aks mesafesi sunan Prologue, 4.877 mm bir uzunluğa, 1.989 mm genişliğe ve 1.643 mm yüksekliğe sahip. Dışarıdan baktığımızda 21 inç boyutunda sunulan jantlar oldukça dikkat çekiyor. Hem ön tarafta hem de arka tarafta çeşitli otomobillerden izlere rastlasak da aracın şık gözüktüğünü söyleyebiliriz.

Özellikle arka tarafta logo yerine yazı olarak konumlanan Honda rozeti aracı diğer modellerden ayrıştırıyor. İç mekana geçtiğimizde ise 2 tane büyük ekran sahip olan aracın dijitale önem verse klima kumandaları için hala fiziksel butonlar kullandığını görüyoruz. Bunun dışında daha fazla ayrıntıya yer vermeyen üretici, ilerleyen günlerde elektrikli araçla ilgili daha detaylı bir açıklama yapacak.

