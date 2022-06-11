2023 Bentley Continental GT S And GTC S'nin örtüsü kalktı





Bentley, GTC ve onun yeni S versiyonu olan GTC S ile karşımıza çıkıyor. Sadece kanatlı rozet ve markanın yazısı parlak krom olarak muhafaza edilirken, geriye kalan her şey siyaha boyanarak karşımıza çıkarıldı. Continental Azure, GT'nin lüks tarafını ön plana çıkarırken, yeni S ise daha sportif bir ürün olarak piyasaya merhaba diyor.

Sekiz silindirli motor sayesinde 548 beygir gücü ve 770 Nm tork ile kalkışa hazır olan bu canavarlar, 0'dan 100 km/sa hıza dört saniyede ulaşabiliyor.

Dış kısıma baktığımızda parlak siyah radyatör ızgarası ve ön çamurluklardaki "S" armalarının adeta "ben buradayım" dediğini görüyoruz. Burada gördüğümüz 22 inç jantlar da Continental GT serisi ile gelen başka bir yenilik olarak göze çarpıyor. Bunun yanında 21 inçlik daha küçük bir set var ki, o da üç kollu bir tasarım ile gelmeyi tercih ediyor. Bentley, kontrast bir etki yaratmak için fren kaliperlerini kırmızı renkte getirmeyi tercih ediyor.

GT S ve GTC S'nin iç mekanına baktığımızda, daha önce başka bir Continental'de bulamayacağınız iki tonlu bir görünümün geldiğini fark ediyoruz. Basamak plakalarında bulunan "Bentley Motors Ltd" plakası, yerini "S" kabartması ile değiştirdi. Aynı harf, hem ön hem de arka kısımdaki koltuk başlıklarına işlenirken, siyah deri kabinin tamamında kırmızı vurgularla yakalanan kontrast hava devam ediyor.

İç mekan ile ilgili söylemek istediğimiz bir bilgi daha var. Sürücü ekranı, Continental GT Speed'in performans odaklı grafiklerini buraya taşıyor gibi duruyor. Şu zamana kadar fiyatlandırma hakkında bir bilgilendirme yapılmadığını da belirtelim. Bütün bunların yanında, Bentley'in ürün portföyünü büyütme planlarının olduğunu düşünürsek, bir şarj edilebilir hibrit türevinin de yolda olduğunu söyleyebiliriz.

