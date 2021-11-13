2022 Subaru Solterra, görücüye çıktı





Subaru uzun süredir elektrikli projeleri ile karşımıza çıkıyor. Fakat markanın ilk tamamen elektrikli modeli Solterra, Japon üreticiyi de bu segmente sokmuş olacak. Toyota ile birlikte geliştirilen bu SUV, dikkat çekici tasarımı ile pek çok kullanıcının beğenisine hitap edecek.

Resmi tanıtım yapılmış olsa da model hakkında hala bilmediğimiz çok şey olduğunu belirterek başlayalım. Zaten şu anda baktığınız spesifik model de Japonya'ya özel olacak. Avrupa ve ABD'ye açılacak modellerin tasarım anlamında bir değişiklik barındıracağını düşünmüyoruz. Hatta Amerikalı kullanıcılar modeli önümüzdeki hafta Los Angeles Otomobil Fuarı'nda inceleyebilecek.

Gelelim adıyla hepimize o kart oyununu anımsatan Solterra’ya... Şimdilik aracın gücünü bir çift elektrik motorundan aldığını biliyoruz. Her iki aksta da bulunacak elektrikli motorların her biri 107 bg güç üretebiliyor. Böylece toplamda 215 bg güç sunabilen model, tabii ki Subaru'nun olmazsa olmazı AWD sürüş ile gelecek. Markanın X-Mode isimli özel arazi sistemi de standart olarak geliyor Solterra'nın içerisinde.

71.4 kWh'lik bir lityum iyon batarya kullanan SUV, toplamda 460 kilometre menzil sunacak. Fakat bu rakamların Japonya'ya ait WLTC standartlarına göre şekillendirildiğini belirtelim. Şimdilik Japon üreticiden aracın şarj süresi ile ilgili bir açıklama gelmedi ancak 150 kW şarjı destekleyen modelin yarım saatte yüzde 80 bandına ulaşabileceğine inanıyoruz.

Modelin dış tasarımı ise Toyota bz4x'e bir hayli benziyor. Ön kısımda Subaru'ya özel ızgaranın, EV versiyonunu görüyoruz. Bu bölgenin alt kısmında ise çok daha agresif bir görüntü çıkartılmış ortaya. 18" jantlar standart olarak gelirken, 20" büyüklüğe sahip setler opsiyon listesinde olacak.

Kabin içerisinde ise bz4x ile olan benzerliğin şiddetinin arttığını görüyoruz. Orta konsol ve dijital gösterge paneli tamamen Toyota'dan alınmış. Ufak tefek değişiklikler ise Subaru'nun kardeşinden daha farklı görünmesini sağlıyor.

