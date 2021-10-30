2021 Mercedes-AMG SL Serisi görücüye çıktı

Otomotiv dünyasında bir ikon haline gelen SL-Serisi'nin R232 kod adlı yeni nesli görücüye çıktı. 2022 Mercedes-AMG SL, hem tasarım hem teknoloji olarak tepeden tırnağa yenilenmiş





Mercedes'in portföyündeki en eski isimlerden biri olan "SL", neredeyse 70. yaşını doldurmak üzere. Uzun bir aranın ardından "R232" kod adlı nesliyle bir kez daha karşımıza çıkan model, artık Mercedes-AMG'nin kanatları altında. Sport Leicht, eskisinden çok daha lüks ve performanslı!

SL Serisi'nin yeni görevi, fişi çekilen GT Roadster'ın yerini almak olacak. Sadece -AMG uzantısıyla satın alabileceğiniz model, standart AMG donanımları ile birlikte geliyor elbette. Bu donanımların en başında da Panamericana ızgara ve CLS'i andıran far takımları bulunuyor.

Profilden baktığımızda artık AMG'lerde bir norm haline gelen hemzemin kapı kollarını görebiliyoruz. Çelik tavanını da geride bırakan yeni SL Serisi, kumaş tavanı sayesinde tam 21 kilogram vermeyi başarmış. Isıtmalı bir arka cama ev sahipliği yapan bu tavanın açılması ve kapanması sadece 15 saniye sürüyor. Bu işlemi 50 km/sa hıza kadar gerçekleştirebiliyorsunuz.

Arka kısımda karşımıza çıkan dört çıkışlı egzoz ve difüzör, aracın bir AMG olduğunu kanıtlar nitelikte. Yine bu bölgedeki aktif arka kanat tasarımı, 6 farklı ayarı sayesinde size en iyi sürüş tecrübesini yaşatabiliyor. İstenildiği takdirde Mercedes-AMG'nin Aerodynamic Package donanımının da işaretlenebileceğini belirtelim.

Daha önce kabinini görme fırsatı bulduğumuz modelin en önemli özelliği hareket edebilen ekranı. İlk kez karşımıza çıkan bu teknoloji sayesinde multimedya ekranını 12-32 derece arasında hareket ettirebiliyorsunuz. Bu sayede aracın üstü açıkken güneş yansımasının önüne geçilebiliyor.

SL 55 ve SL 63 isimli iki donanım paketi ile gelecek olan yeni SL ailesi, gücünü 4.0 litrelik çift turbolu V8'lerden alacak. Standart model 476 bg güç ve 700 Nm tork üretebiliyor. SL 63'e geçtiğinizde ise 585 bg güç ve 800 Nm tork sizleri bekliyor olacak. "63", 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 3.6 saniyede tamamlayabilirken standart kardeşi aynı ivmelenmeyi 3.9 saniyede tamamlayabiliyor.

SL Serisi tarihinde ilk kez tüm tekerleklerden çekiş sistemi ile de satın alınabilecek. Buna ek olarak Mercedes-AMG'nin yakın zamanda bir hibrit türeve kavuşmasını da bekliyoruz. E Performance kanadı ile birlikte üretilecek bu model, henüz geçtiğimiz günlerde Münih Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Mercedes-AMG GT Coupe ile benzer güç çıkışına sahip olacaktır.

Henüz fiyatı net olarak açıklanmayan yeni SL modelleri, ilerleyen günlerde satışa sunulacak.

