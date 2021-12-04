banner583
banner753
Ferrari'den bir
Ferrari'den bir "özel proje" daha
4 0
Kartal, kanatlanmayı unuttu
Kartal, kanatlanmayı unuttu
9 0
 
Aşı Omicron'a karşı koruyabilir mi?
Aşı Omicron'a karşı koruyabilir mi?
28 0
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
16 0
Hiç ders çıkarılmıyor
Hiç ders çıkarılmıyor
90 0
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
128 0
Delta varyantı hala baskın
Delta varyantı hala baskın
34 0
banner661
banner726

2021 Genesis G90, sedanların kralı olmaya geldi!

banner476

Genesis, güncel G90'ı tanıtalı yaklaşık 6 yıl olmak üzere. İki sene önce ciddi bir makyaj operasyonundan geçerek gençleşen model, uzun bir aradan sonra yeni nesline kavuştu. Hyundai'ın artık "tek başına" bıraktığı Genesis, Almanlara rakip olacak yeni canavarı ile karşımızda

banner714
2021 Genesis G90, sedanların kralı olmaya geldi!
banner721
G90'ın yüzü yeni olsa da kalkan şeklindeki tanıdık ızgara yerini başka kimselere bırakmamış. Lüks markanın yeni nesil modellerinde kullandığı iki parçalı far takımı da Genesis'in G90'a bir hediyesi olmuş. 
Fakat Genesis'in sürprizleri bunlarla sınırlı değil. Galeride görebileceğiniz beyaz model standart G90 olsa da, mavi renkteki G90 LWB versiyonu. Aks aralığı kardeşinden tam 190 milimetre daha uzun olan bu LWB türevi, ilk kez tüm dünyaya açılacak. Bu da Genesis'in kendisini Mercedes-Benz ve Audi gibi markalara direkt rakip olarak gördüğünün kanıtı olarak yorumlanabilir.
Her iki model de lüks otomobillerde bir norm haline gelen hemzemin kapı kolu tasarımını kullanacak. Genesis, 20 inçlik yeni jant setlerini de kullanıcıların beğenisine açıyor. Fakat SWB'nin tasarladığı alaşım jantlar, G90'ın üstündeki çilek olacak gibi görünüyor.
G90'ın, şu ana dek gördüğümüz en uzun sinyallere sahip olduğunu da söylemek gerek. Aynı "çift hatlı" tasarımı arka kısmında da bulunduran G90, lüks modellerin "LED ışık barı" tasarımını da kullanmayı ihmal etmiyor. Bagaj kapağının hemen üstüne entegre spoiler ve yamuk egzoz çıkışları ise G90'ın eski nesline saygı duruşunda bulunan detaylar olmuş.
Maalesef bu şık modelin teknik detayları henüz açıklanmadı. Güney Koreli lüks üretici henüz aracın içerisini göstermekten de çekiniyor fakat casuslarımız sayesinde kabinde bizi bekleyen sürprizleri görme fırsatımız olmuştu. Yoğun bir ekran kurulumuna sahip olacak model, fiziksel tuşları da arkasında bırakabilir. En azından prototipler bizlere bunu gösteriyordu.
Maalesef Genesis, G90'ı Avrupa'ya sokmayacağını açıkladı. Yani Avrupa topraklarındaki kullanıcılar kendilerine özel G70 station wagon ile yetinmek zorunda kalacak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.