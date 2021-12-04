2021 Genesis G90, sedanların kralı olmaya geldi!

Genesis, güncel G90'ı tanıtalı yaklaşık 6 yıl olmak üzere. İki sene önce ciddi bir makyaj operasyonundan geçerek gençleşen model, uzun bir aradan sonra yeni nesline kavuştu. Hyundai'ın artık "tek başına" bıraktığı Genesis, Almanlara rakip olacak yeni canavarı ile karşımızda



Fakat Genesis'in sürprizleri bunlarla sınırlı değil. Galeride görebileceğiniz beyaz model standart G90 olsa da, mavi renkteki G90 LWB versiyonu. Aks aralığı kardeşinden tam 190 milimetre daha uzun olan bu LWB türevi, ilk kez tüm dünyaya açılacak. Bu da Genesis'in kendisini Mercedes-Benz ve Audi gibi markalara direkt rakip olarak gördüğünün kanıtı olarak yorumlanabilir.

Her iki model de lüks otomobillerde bir norm haline gelen hemzemin kapı kolu tasarımını kullanacak. Genesis, 20 inçlik yeni jant setlerini de kullanıcıların beğenisine açıyor. Fakat SWB'nin tasarladığı alaşım jantlar,

G90'ın, şu ana dek gördüğümüz en uzun sinyallere sahip olduğunu da söylemek gerek. Aynı "çift hatlı" tasarımı arka kısmında da bulunduran G90, lüks modellerin "LED ışık barı" tasarımını da kullanmayı ihmal etmiyor. Bagaj kapağının hemen üstüne entegre spoiler ve yamuk egzoz çıkışları ise G90'ın eski nesline saygı duruşunda bulunan detaylar olmuş.

Maalesef bu şık modelin teknik detayları henüz açıklanmadı. Güney Koreli lüks üretici henüz aracın içerisini göstermekten de çekiniyor fakat casuslarımız sayesinde kabinde bizi bekleyen sürprizleri görme fırsatımız olmuştu. Yoğun bir ekran kurulumuna sahip olacak model, fiziksel tuşları da arkasında bırakabilir. En azından prototipler bizlere bunu gösteriyordu.

Maalesef Genesis, G90'ı Avrupa'ya sokmayacağını açıkladı. Yani Avrupa topraklarındaki kullanıcılar kendilerine özel G70 station wagon ile yetinmek zorunda kalacak.

G90'ın yüzü yeni olsa da kalkan şeklindeki tanıdık ızgara yerini başka kimselere bırakmamış. Lüks markanın yeni nesil modellerinde kullandığı iki parçalı far takımı da Genesis'in G90'a bir hediyesi olmuş.Fakat Genesis'in sürprizleri bunlarla sınırlı değil. Galeride görebileceğiniz beyaz model standart G90 olsa da, mavi renkteki G90 LWB versiyonu. Aks aralığı kardeşinden tam 190 milimetre daha uzun olan bu LWB türevi, ilk kez tüm dünyaya açılacak. Bu da Genesis'in kendisini Mercedes-Benz ve Audi gibi markalara direkt rakip olarak gördüğünün kanıtı olarak yorumlanabilir.Her iki model de lüks otomobillerde bir norm haline gelen hemzemin kapı kolu tasarımını kullanacak. Genesis, 20 inçlik yeni jant setlerini de kullanıcıların beğenisine açıyor. Fakat SWB'nin tasarladığı alaşım jantlar, G90 'ın üstündeki çilek olacak gibi görünüyor.G90'ın, şu ana dek gördüğümüz en uzun sinyallere sahip olduğunu da söylemek gerek. Aynı "çift hatlı" tasarımı arka kısmında da bulunduran G90, lüks modellerin "LED ışık barı" tasarımını da kullanmayı ihmal etmiyor. Bagaj kapağının hemen üstüne entegre spoiler ve yamuk egzoz çıkışları ise G90'ın eski nesline saygı duruşunda bulunan detaylar olmuş.Maalesef bu şık modelin teknik detayları henüz açıklanmadı. Güney Koreli lüks üretici henüz aracın içerisini göstermekten de çekiniyor fakat casuslarımız sayesinde kabinde bizi bekleyen sürprizleri görme fırsatımız olmuştu. Yoğun bir ekran kurulumuna sahip olacak model, fiziksel tuşları da arkasında bırakabilir. En azından prototipler bizlere bunu gösteriyordu.Maalesef Genesis, G90'ı Avrupa'ya sokmayacağını açıkladı. Yani Avrupa topraklarındaki kullanıcılar kendilerine özel G70 station wagon ile yetinmek zorunda kalacak.