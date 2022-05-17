Karting Şampiyonası’nın ismi nesdersan.com oldu

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, yeni sezon hazırlıklarına hız verdi. 2022 sezonu için nesdersan.com ile anlaşan karting derneği, yeni sezon takvimini de yayınladı

Motorsporlarının anaokulu olarak tabir edilen, başarılı sporcuların kariyerine başladıkları Karting branşı ülkemizde Kuzey Kıbrıs Karting Derneği (KKKD) organizasyonları ile yapılıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da 6 yarışlık takvimini yayınlayan Karting Derneği, bu sezonun nesdersan.com sezonu olacağını ve şampiyona isminin “Kuzey Kıbrıs 2022 nesdersan.com ROK Cup Karting Şampiyonası” olacağını duyurdu. 21-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışla başlayacak olan şampiyona, 8-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yine Cemsa Sporting Center’de yapılacak yarışla final yapacak. Bu sezon 3 yarış Cemsa Sporting Center’de, 3 yarış da Zet Leisure Center’de yapılacakken, iki tesisin yönetiminin de katkılarıyla şampiyona hayata geçirilecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışlar yapılacak. Bazı kurallarda değişiklikler yapılırken sezon sonu şampiyona puan durumunda yer alabilmek için 5. ve 6. Ayak yarışlarına katılım mecburi hale getirildi.



Kuzey Kıbrıs 2022 nesdersan.com ROK Cup Karting Şampiyonası Yarış Takvimi:

1.Ayak Yarışları: 21-22 Mayıs (Cemsa Karting)

2.Ayak Yarışları: 18-19 Haziran (Cemsa Karting)

3.Ayak Yarışları: 16-17 Temmuz (ZET Karting)

4.Ayak Yarışları: 13-14 Ağustos (ZET Karting)

5.Ayak Yarışları: 10-11 Eylül (ZET Karting)

6.Ayak Yarışları: 8-9 Ekim (Cemsa Karting)

