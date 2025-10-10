28 Mart – 1 Mayıs 2025 tarihleri arasında, A.A. (E-31) isimli şahıs, gerçekte oto galericisi olmamasına rağmen kendisini galerici olarak tanıtarak bir vatandaşı kandırdı. Araç satma vaadiyle 20.000 Sterlin ve 2.500 Euro para alan A.A., ortadan kayboldu.

Olay 21 Eylül 2025’te polisin bilgisine gelince, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı 9 Ekim 2025’te Gazimağusa’da tespit edilip tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.