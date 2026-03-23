Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kolu kırılan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ameliyat edildi.

"OSİMHEN BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRMİŞTİR"

Sarı-kırmızılı kulüpten ameliyat sonrası şu açıklama yapıldı:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Nijeryalı golcünün yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Osimhen, milli maç arası sonrasında oynanacak Trabzonspor ve Göztepe karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Victor Osimhen, Liverpool mücadelesinin ilk yarısında koluna darbe almış, ilk tetkiklerin ardından golcü futbolcunun kolunda kırık meydana geldiği açıklanmıştı.