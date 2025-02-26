Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Erkekler ve Kızlar Futsal Şampiyonası'nda şampiyonlar belirlendi.

Yıldız Erkekler Futsal Şampiyonası’nın Atatürk Spor Salonu’nda yer alan finalinde rakibi Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni 3-1 mağlup eden Türk Maarif Koleji şampiyonluğunu ilan etti. Yarı final mağluplarının mücadelesinde Güzelyurt Türk Maarif Koleji, rakibi Bayraktar Ortaokulu’nu 6-0 yenerek şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

KIZLARDA CANBULAT ORTAOKULU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Futsal Ortaokullu Yıldızlar Kızlar Şampiyonası ise Salı günü tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan finalde rakibi Levent Koleji’ni 2-1 mağlup eden Canbulat Özgürlük Ortaokulu şampiyon oldu. Üçüncülük mücadelesinde ise Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Atleks Sanverler Ortaokulu’nu 4-1’lik skorla yenerek şampiyonayı üçüncü tamamladı.