Haber Kıbrıs ekranlarında Ali Baturay’ın sunduğu Markaj programına konuk olan eski Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, özellikle çam kese böceğiyle mücadelede yıllardır gereken adımların atılmadığını belirterek, bugün yaşanan kurumanın temel nedeninin ihmal olduğunu söyledi.

Sarpten, çam kese böceğinin tek başına öldürücü olmadığını ancak ağaçları zayıf düşürdüğünü, yıllar içinde başka zararlıların da devreye girmesiyle büyük kayıplar yaşandığını ifade etti. 2020’den sonra biyolojik mücadelenin bırakıldığını söyleyen Sarpten, yaklaşık 15 bin hektarlık çam alanın hastalık baskısı altında kaldığını belirtti. Orman Dairesi’nin yalnızca bu yıl 2 binin üzerinde ağacı kesip çıkardığını da kaydetti.

Sarpten, yağışlı geçen dönemin ardından kuru ot yoğunluğunun arttığını, yüksek gerilim hatları ve yol kenarlarının ciddi risk taşıdığını söyledi. Orman yangınlarında en büyük sorunun erken müdahale eksikliği olduğunu vurgulayan Sarpten, kurumlar arasında güçlü bir koordinasyon bulunmadığını savundu. Türkiye ile 40 kameradan oluşacak erken uyarı sistemi için adım atılmasını olumlu bulduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını ifade etti.

Sarpten, ülkede çevre sorununun temelinde plansızlık bulunduğunu söyledi. Her yıl yaklaşık 500 dönüm tarım arazisinin yapılaşmaya açıldığını belirten Sarpten, imar planlarının çoğu zaman her şey olduktan sonra yapıldığını ifade etti. Orman arazilerinin kiralanması ve farklı amaçlarla devredilmesi konusunda da ciddi eleştiriler yöneltti.

Programda çevre kirliliğine de değinen Sarpten, ülkenin birçok noktasında temizliğin giderek bozulduğunu, çevre bilincinin yalnızca okul dersiyle oluşamayacağını söyledi. Çevreyi korumanın kültür ve yaptırım meselesi olduğunu vurgulayan Sarpten, toplumda da yönetenlerde de ciddi bir duyarsızlık bulunduğunu dile getirdi.

Enerji konusuna da değinen Sarpten, Teknecik’teki kara duman sorununun yıllardır çözülemediğini belirtti.