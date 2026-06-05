Murat ASLAN

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Küresel ölçekte çevre farkındalığını artırmak amacıyla kutlanan Dünya Çevre Günü, Kıbrıs’ta, adanın acil çözüm bekleyen ekolojik krizleriyle yüzleşme noktasına dönüştü.

Uzmanlar, Kıbrıs’ın doğal yapısının; orman fakirliği, kontrolsüz yapılaşma ve toplumsal duyarsızlık üçgeninde ciddi bir yok oluş sürecine sürüklendiği konusunda uyarıyor.

Akdeniz çanağında yer alan Kıbrıs, iklim krizinin ve çölleşme riskinin en yüksek olduğu bölgelerin başında geliyor. Sınırlı olan orman varlığı, her yıl meydana gelen ve ciğerleri yakan büyük yangınlarla daha da küçülüyor. Yetersiz ağaçlandırma politikaları ve iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık, adanın mikroklimasını bozarak gelecekteki su ve gıda güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.

Son yıllarda adanın dört bir yanında mantar gibi türeyen plansız inşaat projeleri, çevre tahribatının en büyük sorumlusu olarak gösteriliyor.

Özel çevre koruma bölgeleri ve verimli tarım toprakları, hukuki boşluklar ve esnetilen imar planları nedeniyle hızla betonlaşıyor.

Nüfus ve bina sayısı geometrik olarak artarken; kanalizasyon, arıtma tesisleri ve çöp yönetim sistemleri aynı hızla geliştirilmediği için denizler ve yer altı kaynakları geri dönülemez şekilde kirleniyor.

Çevre sorunlarının büyümesindeki en büyük etkenlerden biri de ne yazık ki toplumsal duyarsızlık. Yol kenarlarına, sahillere ve piknik alanlarına gelişigüzel fırlatılan çöpler, adanın kronik bir yarası haline geldi.

Atık yönetimi konusunda çağdaş standartların çok gerisinde kalınması ve sıfır atık bilincinin topluma aşılanamaması nedeniyle Kıbrıs doğası adeta bir çöplüğe dönüştürülüyor. Yangın riski taşıyan vahşi depolama alanları ise hava kalitesini zehirlemeye devam ediyor.