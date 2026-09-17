Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodoulidis'in, bugün güven arttırıcı önlemler, metodoloji ve öze ilişkin iyi bir görüşme geçekleştirdiğini belirtti.

UNFICYP'ten yapılan yazılı açıklamada, liderlerin Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde Lefkoşa ara bölgede bir araya geldiği, görüşmede güven artırıcı önlemler, metodoloji ve öze ilişkin iyi bir görüşme gerçekleştirdiği, liderlerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine New York'ta çalışmalar hakkında bilgi vereceği ve sürecin ilerisi ile ilgili görüş alış verişinde bulunacağı belirtildi.