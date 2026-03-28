Hayata veda eden Kıbrıs Türk Federe Devleti eski Meclis Başkan Yardımcılarından, eski bakan, milletvekili ve emekli yargıç Recep Ali Gürler dün son yolculuğuna uğurlandı.

Gürler için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Gürler’in naaşı, askerlerin omuzlarında Meclis’e getirilirken, eski Polis Genel Müdür Vekili olan eşi Pervin Gürler ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman törende yaptığı konuşmada, Gürler’in bilgi birikimi ve özgüveninin her zaman takdirin ötesinde olduğunu kaydetti.

Görev aldığı tüm makamlarda sorumluluk duygusuyla hareket eden ve halkın sevgisi ile saygısını kazanan Gürler’in, Kıbrıs Türk halkı tarafından unutulmayacağını vurgulayan Erhürman, Gürler’in siyasi yaşamı boyunca halkın menfaatlerini ön planda tutan, demokrat kişiliğe sahip özel bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Erhürman, son günlerine kadar her karşılaşmalarında Gürler’in, ailesine, ülkesine ve halkına bağlılığını; bu bağlılığın sorumluluk ve sevgiyle bezenmiş halini, güler yüzünü, dostluğunu ve abiliğini gördüğünü dile getirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise, yasama, yürütme ve yargı alanlarında görev yapmanın çok az kişiye nasip olduğunu vurguladı.

Gürler’in, hem yasamada hem yürütmede hem de yargıda büyük emekleri bulunduğunu ifade eden Öztürkler, “Demokratik tahammüllerin yerine gelmesinde Kıbrıs Türk halkına emekleri olan özel bir insandı.” dedi.

Gürler’in gençlere her zaman öğütler verdiğini ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin önemini vurguladığını dile getiren Öztürkler, Erenköy mücahidi olan Gürler’in verdiği mücadeleyi ve Mehmetçik ile Mücahit’in rolünü sık sık anlattığını söyledi.

Gürler’in ailesine de değinen Öztürkler, eşi Pervin Gürler’in polis teşkilatında uzun yıllar görev yaptığını ve üst kademelerde önemli sorumluluklar üstlendiğini, çocuklarının da başarılı görevler yürüttüğünü belirterek, “Hem eşinizle hem babanızla Türk halkına bıraktıklarıyla gurur duyun.” dedi.

Öztürkler, kısa süre önce hastanede ziyaretinde Gürler ile vedalaştıklarını da aktardı.

Recep Ali Gürler’in ailesi adına konuşan oğlu Ali Gürler de babalarının kendilerine ve gençlere her zaman öğütler verdiğini ifade ederek bu öğütlerin başında ülkeye, devlete ve ulusa sahip çıkmanın geldiğini kaydetti.

Recep Ali Gürler’in ardında bir dava adamının mirasını ve halkına bağlılığın en güzel örneklerinden birini bıraktığını dile getiren Ali Gürler, “Onu daima minnetle anacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Gürler’in naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi yapıldı.

83 yaşında hayatını kaybeden Gürler, Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

RECEP ALİ GÜRLER’İN ÖZGEÇMİŞİ

18 Ocak 1943’te Baf’ta doğan Recep Ali Gürler, ilk, orta ve lise öğrenimini Baf’ta tamamladıktan sonra yükseköğrenim için Türkiye’ye gitti ve 1962 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu.

Fakültedeki eğitimi sırasında 1963’te başlayan olaylar üzerine TMT mücahidi olarak Erenköy’e çıkan Gürler, Türkiye’ye dönmeden önce iki yıl süreyle Bayrak Radyosu’nda spiker olarak görev yaptı.

1971 yılında Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Gürler, Baf’a dönerek avukatlığa başladı ve Rum mahkemelerinde Türkler aleyhine açılan davalarda görev aldı.

1973 yılında Pervin Gürler ile nişanlanan Gürler, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Baf’ta esir düştü; daha sonra nişanlısıyla birlikte Lefkoşa Türk bölgesine ulaşmayı başardı.

1974 sonrasında hem hukuk hem de siyaset alanında aktif rol üstlenen Gürler, 1976 yılında Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili seçildi.

Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nde Meclis Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Gürler, Osman Nejat Konuk’un başbakanlığı döneminde Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri ve İskân Bakanlığı görevlerini yürüttü. Gürler ayrıca, UBP bünyesinde de çeşitli görevler üstlendi.

Eşi Pervin Gürler ile evliliğinden biri kız, biri erkek iki çocuk sahibi olan Gürler’in üç torunu bulunuyor.