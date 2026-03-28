Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig'de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup normal sezon tamamlanırken, Play – Off Yarı Final maçları ve play-out maçları oynanacak.

Kırmızı Grup ikincisi Akdoğan ile Beyaz Grup üçüncüsü Ortaköy Play – Off Yarı Final oynayacak. Beyaz Grup ikincisi Tepebaşı ile Kırmızı Grup üçüncüsü Türkmenköy Play – Off Yarı Final oynayacak.

Bu maçların kazananları Play – Off finalinde AKSA 1. Lig'e yükselmek için mücadele edecekler.

Play – Off Yarı Final Maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

28 Mart Cumartesi, Saat 13:00

Akdoğan – Ortaköy, Özgürlük Stadı, Burak Mandralı

Tepebaşı – Türkmenköy, Turgay Ersalıcı Stadı, Hakan Ünal

PLAY OUT MAÇLARI PAZAR GÜNÜ

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig'de Beyaz Grup ve Kırmızı Grup normal sezon tamamlanırken, Play – Out maçları oynanacak.

Kırmızı Grup sekizincisi Güvercinlik ile Beyaz Grup dokuzuncusu Bellapais Tatlısu eşleşmesi ve Beyaz Grup sekizincisi Gaziveren ile Kırmızı Grup dokuzuncusu Çanakkale eşleşmesi çift maç eliminasyon sistemine göre Play – Out mücadelesi verecekler.

İki maç sonunda toplam skorda üstünlük elde edenler BTM 1.Lig'de kalırken, iki maç sonunda üstünlük kuramayan iki ekip BTM 2. Lig'e düşecek.

Play – Out Maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

29 Mart Pazar, Saat 13:00

Çanakkale – Gaziveren, Muharrem Döveç Stadı, İbrahim Katmer

Bellapais Tatlısu – Güvercinlik, Arkın Bellapais Stadı, Şakir Azizoğlu