Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2026 yılına ilişkin kamu maaşları ve asgari ücrette belirleyici olacak hayat pahalılığı oranının yüzde 8 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

UBP–YDP–DP hükümeti, Orta Doğu’da süren savaşı gerekçe göstererek bu yıl maaş artışlarına sınırlama getirmişti.

Buna göre, yılın ilk üç ayına ait hayat pahalılığı oranı Nisan ayı sonunda maaşlara yansıtılacak; ancak kalan dokuz aylık döneme ilişkin artışlar yıl sonuna kadar ödenmeyecek.

Bu düzenleme, kamu çalışanları ve özel sektör açısından 2026 yılı boyunca maaşlarda tek artışın ilk çeyrek verileriyle sınırlı kalacağı anlamına geliyor.

Bu çerçevede Mart ayı sonu itibarıyla oluşacak üç aylık enflasyon verisi, hem kamu çalışanlarının hem de özel sektör emekçilerinin gelir düzeyi açısından kritik önem taşıyor.

Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in sunduğu programa katılan Berova, hayat pahalılığı oranına ilişkin net bir rakam vermenin mümkün olmadığını belirterek, “Yüzde 7,5 ile 8,5 bandında bir oran bekliyoruz. Projeksiyonlarımızı ortalama yüzde 8 üzerinden yaptık. Biraz altında ya da üstünde olabilir” dedi.

Berova, dünya genelinde krizlerin periyodik olarak yaşandığını ve son gelişmelerin ekonomiyi doğrudan etkilediğini söyledi.

Savaş ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sorunlara dikkat çeken Berova, “Ekonomimizi düzeltme pozisyonuna girdiğimizde bu kriz yaşandı” ifadelerini kullandı. Kriz yönetimi sürecinde yoğun çaba harcadıklarını belirten Berova, kamuoyunda rahatsızlık yaratabilecek bazı kararlar almak zorunda kalabileceklerini dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın açıkladığı 200 Euro’luk destek paketine ilişkin değerlendirmede bulunan Berova, benzer uygulamaların hükümet tarafından zaten hayata geçirildiğini kaydetti. Güney Kıbrıs’ın 25 milyar Euro’yu aşan borcu bulunduğunu ifade eden Berova, yıllık faiz yüküne de dikkat çekti.

Fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla çeşitli adımlar attıklarını kaydeden Berova, Fiyat İstikrar Fonu’nun sıfırlandığını, geçen hafta KDV’de, bu hafta ise akaryakıt vergilerinde düzenlemeye gidildiğini belirtti. Bu adımların maliyetine işaret eden Berova, kriz sürecinin başından bu yana devletin yaklaşık 130 milyon TL’lik gelirden feragat ettiğini söyledi.

Akaryakıtın temel girdi kalemlerinden biri olduğunu vurgulayan Berova, sürecin yakından takip edildiğini ve yeni adımlar üzerinde çalışıldığını ifade etti. Muhalefetin çözüm önerilerini de eleştiren Berova, “Paydaşları toplarız” söyleminin somut bir program içermediğini savundu. Temsil edilen kesimlerin daha fazla pay talep ettiğini belirten Berova, ortada net bir yol haritası olmadığını kaydetti.

Ek mesailerin ödenmesine ilişkin tartışmalara da değinen Berova, ödemelerin gelecek ay yapılacağını açıklamalarına rağmen sendikaların tepkisini eleştirdi.