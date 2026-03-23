Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Batı Doğa Parkı’nda, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikten elde edilecek tüm gelir, onkoloji hastalarına bağışlanacak.

Etkinlik kapsamında, yürüyüşün yanı sıra uçurtma uçurma, yüz boyama, çocuklar için boyama aktiviteleri, zumba gösterileri ve yiyecek-içecek stantları yer alacak.

-Onkoloji hastalarına destek için bağış bileti

Katılımcıların onkoloji hastalarına destek olmak için 200 TL karşılığında bağış bileti satın alabilecekleri belirtilen açıklamada, bağış yapmak isteyenler için banka hesap numaraları şöyle:

“İktisat Bankası nezdindeki Deniz Yıldızı Yardım Derneği (DEVAD) TL hesabına, “Walk For Hope” açıklamasıyla CT9712 8020 3200 0000 0006 5669 87 IBAN numarası üzerinden bağış yapılabiliyor. Ayrıca Türkiye İş Bankası üzerinden TL hesabı için TR24 0006 4000 0016 8110 2258 83, sterlin hesabı için ise TR06 0006 4000 0026 8110 2477 36 IBAN numaraları kullanılabiliyor.”