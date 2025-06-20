On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de tanıtıldı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, Anadolu Grubu ile düzenlenen, iş birliği anlaşması da imzalanan galaya, siyasileri, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Gecede söz alan On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci, Azerbaycan’a ilk kez geldiğini ancak gönüllerin her zaman birlikte olduğunu vurgulayarak, gençleri eğitimin en iyisiyle buluşturmak için Bakü’de olduklarını ifade etti.

On Beş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay da, kendisini yetiştiren ve bu etkinlikte de bulunan Azerbaycanlı hocasına teşekkür ederek daima öğrencilerin yanında olduklarını vurguladı.

Galada, Anadolu Grup Başkanı Elvin Cavadzade ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de konuşma yaptı.