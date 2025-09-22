Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirilen “Ömür Boyu Sanat” projesi, 60 yaş ve üzeri bireyleri sanatla buluşturmak amacıyla Lefkoşa’da başladı. Proje kapsamında düzenlenen ilk atölye çalışması 18 Eylül Perşembe günü Yunus Emre Enstitüsü binasında gerçekleştirildi.





Sanatı herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan bu anlamlı etkinliğin açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da katılarak destek verdi. Katılımcılarla yakından ilgilenen Tatar, bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını teşvik eden bu tür projelerin önemine vurgu yaptı.

“Ömür Boyu Sanat” projesi; ebru sanatı, ahşap baskı ve sanat terapisi gibi uygulamalı atölyelerle katılımcılara hem yeni beceriler kazandırmayı hem de zihinsel ve duygusal iyilik hallerine katkı sağlamayı hedefliyor.

18 Eylül – 9 Ekim tarihleri arasında, her Perşembe 17:30 – 19:00 saatleri arasında düzenlenecek bu renkli buluşmalar kapsamında, etkinlik boyunca ihtiyaç duyulan tüm malzemeler ve ulaşım hizmeti, organizasyon tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.





Kontenjanın 16 kişiyle sınırlı olduğu bu özel programla, katılımcıların üretkenliğini artırmak ve onları sanat aracılığıyla yeniden toplumsal yaşamla buluşturmak hedefleniyor.

Bilgi ve Kayıt İçin:

📞 0542 888 3010 – 0539 104 4662

📍 Yunus Emre Enstitüsü, Lefkoşa