Varol’un açıklamasına göre Ombudsmanlık Dairesi’ne 7 Kasım 2024’te başvuran İzzet Birinci, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’ne bağlı olduğu dönemde yatırılmayan sosyal sigorta primlerine ilişkin 7 Haziran 2024 tarihli dilekçesine yanıt alamadığını belirterek konunun soruşturulmasını talep etti.

Başvuru üzerine yürütülen inceleme kapsamında belediyeden bilgi talep edildi. Belediyeden 25 Şubat 2025 tarihinde gelen yazıda, İzzet Birinci’ye ait bir sözleşme bulunamadığı, Büyükkonuk Belediyesi arşivlerinde yapılan araştırmanın sürdüğü ve arşivlerde birleşme süreci nedeniyle bazı eksiklikler olduğu ifade edildi. Ayrıca konuyla ilgili Sosyal Sigortalar Dairesi’nden bilgi talep edildiği, bu bilgi alındıktan sonra İzzet Birinci’ye yanıt verileceği bildirildi.

Ombudsman raporunda, KKTC Anayasası’nın 76. maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15. maddesi uyarınca idarelerin, usulüne uygun dilekçelere en geç otuz gün içinde yazılı ve gerekçeli şekilde yanıt verme yükümlülüğü bulunduğu vurgulandı.

Raporda, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nin bu yasal zorunluluğa uymadığı ve İzzet Birinci’nin dilekçesine zamanında yazılı ve gerekçeli bir yanıt vermeyerek Anayasa ve İyi İdare Yasası’na aykırı davrandığı kaydedildi. Belediyenin, dilekçedeki talepleri ivedilikle değerlendirip sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirmesi gerektiği ifade edildi.