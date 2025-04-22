Girnme - Değirmenlik dağ yolunda öğleden sonra meydan gelen kaza ile ilgili polis kazada hayatını kaybedenlerle yaralanların isimlerini ve kazanın ayrıntılarını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

22.04.2025 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu'nun 4-5'inci kilometreleri arasında, Ali MUSTAFA (E-67), yönetimindeki ZUS 264 plakalı salon araç ile ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği esnada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan İbrahim ARICI (E-44) yönetimindeki RHA 4128 plakalı otobüsün önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu ZUS 264 plakalı araç sürücüsü Ali MUSTAFA ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Raja Sharıq AMIN (E-27) olay yerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Kazada yaralanan RHA 4128 plakalı otobüs sürücüsü İbrahim ARICI ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa ARIOĞLU (E-38), Cemil EDİP(E-41), Sevim CEPNİ(K-31), Oğuzcan KARLITEPE(E-23), Kayhan SOĞUKELLİ (E-41), Işık BERBER(E-41), Umut ULAŞ (E-25), Muhammed Akif PASHA (E-38) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip aynı serviste müşahade altına alınırken İbrahim ARICI ve Muhammed Akif PASHA Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir.