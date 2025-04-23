Halk arasında “dağ” yolu olarak bilinen ve “ölüm yolu” olarak adlandırılan Girne-Değirmenlik yolu, dün iki can daha aldı.

Girne dağ yolunda kiralık otomobil, sağ şeride geçti, engelli bireyleri taşıyan minibüs ile çarpıştı. Korkunç kazada kiralık araçtaki 67 yaşındaki Ali Özarapköylü ve yanında yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Pakistanlı Raja Sharıq Amin yaşamını yitirdi, minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Feci kaza saat 14:00 sıralarında Arapköy yakınlarında meydana geldi.

67 yaşındaki Ali Özarapköylü, yönetimindeki ZUS 264 plakalı salon araç ile Girne’ye doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği esnada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşıdan gelen 44 yaşındaki İbrahim Arıcı yönetimindeki Girne 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezi öğrencilerini taşıyan otobüsle çarpıştı.

Kaza sonucu ZUS 264 plakalı kiralık araç sürücüsü, Girne’de sakin Ali Özarapköylü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Pakistanlı Raja Sharıq Amin olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Kazada yaralanan RHA 4128 plakalı otobüs sürücüsü İbrahim Arıcı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 38 yaşındaki Mustafa Arıoğlu, 41 yaşındaki Cemil Edip, 31 yaşındaki Sevim Cepni, 23 yaşındaki Oğuzcan Karlıtepe, 41 yaşındaki

Kayhan Soğukelli, 41 yaşındaki Işık Berber, 25 yaşındaki Umut Ulaş ve 38 yaşındaki Muhammed Akif Pasha, Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip aynı serviste müşahede altına alınırken, İbrahim Arıcı ve Muhammed Akif Pasha, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

MURAT ŞENKUL: ÇOCUKLARIMIZ ÇOK KORKTU AMA HEPSİ İYİ

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı kazayla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

Murat Şenkul’un paylaşımı şöyle:

“Girne-Değirmenlik yolunda Girne 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezi öğrencilerimizi taşıyan minibüsümüz kaza geçirmiştir. Kazada karşı araçta bulunan 2 insanımız vefat etmiştir. Minibüs şöförümüz ve 2 özel çocuğumuz kontrol amaçlı Lefkoşa Devlet Hastahanesine kaldırılmıştır.

Yaralı diğer 6 çocuğumuz Girne Akçicek Hastahanesinde tedavi görmekte ve durumları iyidir.

Zaten çok kötü sonuçlanan bu olayla ilgili özellikle sosyal medyada yapılan bazı haberler gerçeği yansıtmamaktadır, çocuklarımız çok korktu ama hepsi genel olarak iyidir.

Kaybettiğimiz 2 can için çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin.”