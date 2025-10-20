Yusuf Karayusufoğlu
İstanbul’da 18-19 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen 25. Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvasın katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C) sporcuları Değer Baysal, Fadıl Olguner, Zekai Soyadlı, Zehra Beyar ve Mustafa Oymacı,yarışmaya renk kattılar.Fadıl Olguner ferdilerde beşinci olurken,çift erkeklerde ikinci oldu.
25.Uluslar arası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvası 70+ Çift Erkekler sıralaması şöyledir,
1- Dimitar Karaivanov/Şenel Altun (BUL/TUR)
2- Fadıl Olguner/Yalçın Kalay (KKTC/TUR) .
3- Kadir Baran/Menderes Ünal (TUR)
3- Hüseyin Zafer Duru/Sadullah Şen (TUR)
Consl. 1-Halit İbak/Bekir Tecimeroğlu