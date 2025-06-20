Yusuf Karayusufoğlu

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından Novisad’ta (Sırbistan ) yapılan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Fadıl Olguner,Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve Tümay Erol güzel maçlar çıkardılar. Fadıl Olguner grup maçlarında son Avrupa şampiyonu ile karşılaşarak az bir fark ile mağlup oldu ve grup ikincisi olarak şampiyonluk grubuna kaldı.Dün yaptığı 4 maçıda kazanan Olguner ilk 8 sporcu arasına girdi.Ancak daha sonra Alman rakibine 3-2 yenildi. İkinci sporcumuz Hurey Cambaz Ahmetoğlu yaptığı 4 maçıda kazandı.İlk 16 da Norveçli rakibine 3-1 yenilerek elendi. Maçlara yarın çift maçları ile devam edilecek.